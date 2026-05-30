Fallece Guillermo Álvarez Cuevas, exdirectivo de Cruz Azul, mientras enfrentaba proceso por lavado de dinero

El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul murió por complicaciones respiratorias en un hospital de Toluca. Se encontraba en prisión preventiva por presunto blanqueo de capitales. La cooperativa se prepara para su asamblea general en mayo de 2026.

Guillermo Álvarez Cuevas , quien dirigió la Cooperativa Cruz Azul durante 32 años, desde 1988 hasta 2020, falleció a causa de complicaciones respiratorias mientras se encontraba hospitalizado en la ciudad de Toluca.

El exdirectivo estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecía en prisión preventiva justificada. Su detención se había producido el 16 de enero de 2025 en un inmueble de la Ciudad de México, y seis días después las autoridades judiciales determinaron su reclusión en el penal de máxima seguridad.

La causa del proceso penal fue su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente por blanqueo de capitales, según consta en el expediente judicial. Durante su estancia en prisión, la defensa de Álvarez Cuevas solicitó en dos ocasiones la modificación de la medida cautelar, argumentando problemas de salud que requerían atención médica especializada.

Sin embargo, un juez de control desestimó la primera petición al considerar que el peligro de evasión seguía vigente. Un segundo intento, presentado con los mismos argumentos de salud, tampoco obtuvo un fallo favorable por parte de las autoridades. De acuerdo con información recogida por el diario La Jornada Hidalgo, la medida de internamiento preventivo se mantuvo sin alteraciones hasta el momento de su fallecimiento.

El exdirectivo había sido una figura clave en el crecimiento de la cooperativa, pero su gestión terminó envuelta en controversias legales que lo llevaron a enfrentar un proceso por lavado de dinero. En el ámbito institucional, la Cooperativa Cruz Azul tiene prevista la celebración de su Asamblea General Ordinaria el 30 de mayo de 2026 en las oficinas corporativas de Gran Sur, en la Ciudad de México.

En dicha asamblea se definirá la reelección de José Antonio Velázquez, quien lleva cinco años al frente de la institución y busca un nuevo periodo. Para lograrlo, necesita el apoyo de dos terceras partes de los socios con derecho a voto, provenientes de secciones en Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Puebla y la capital.

Además, se designarán integrantes del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comisión de Conciliación y Arbitraje, y Comisión de Educación Cooperativa. En el plano deportivo, Cruz Azul logró un importante hito al ser campeón del Clausura 2026, derrotando a Pumas en Ciudad Universitaria, lo que significó su título número 10 en el futbol mexicano.

La noticia del fallecimiento de Álvarez Cuevas genera incertidumbre entre los aficionados y miembros de la cooperativa, quienes recuerdan su largo periodo al mando, pero también las acusaciones que empañaron su legado





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