Fallece hombre en plantón de la CNTE tras presentar malestar repentino; autoridades investigan causas

Un hombre perdió la vida en el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación después de presentar síntomas de malestar general. Los servicios de emergencia no pudieron reanimarlo y la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer el fallecimiento.

En la mañana del martes, el plantón permanente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) fue escenario de un trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.

Según los primeros informes recabados por testigos presenciales, un hombre que se encontraba en el recinto comenzó a exhibir síntomas de malestar general, entre los que se describieron debilidad, sudoración excesiva y dificultad para respirar. La situación se tornó rápidamente crítica; los presentes alertaron a los elementos de seguridad y al personal de emergencias que se encontraban de guardia en el lugar.

Los equipos de auxilio, equipados con material de reanimación y protocolos de atención rápida, procedieron a evaluar al individuo y a brindar los primeros auxilios necesarios. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los paramédicos que realizaron la valoración médica confirmaron la ausencia de signos vitales, declarando el fallecimiento inminente del afectado





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