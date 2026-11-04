Fallece Jesús de Miguel del CD Tenerife a los 30 años

El delantero Jesús de Miguel del CD Tenerife murió a los 30 años tras un accidente en el partido contra el FC Andorra. Su deceso conmociona al fútbol español.

El mundo del fútbol ha recibido la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, quien murió a los 30 años de edad. Esta noticia surge tras un grave accidente ocurrido durante el partido disputado entre su equipo y el FC Andorra en el marco de la Segunda División de España.

Detalles del accidente mortal en el fútbol español

El incidente fatal tuvo lugar durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, provocado por un fuerte choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono. Las autoridades médicas informaron que Jesús de Miguel falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, tras recibir los primeros auxilios en el estadio.

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Este evento ha generado una profunda tristeza y una serie de reacciones inmediatas por parte del ámbito futbolístico internacional y nacional. La comunidad deportiva ha exprimido su solidaridad mediante gestos simbólicos y declaraciones públicas, mostrando su dolor ante la repentina pérdida de un compañero de profesión.

Reacciones de figuras destacadas y el Cristiano Ronaldo

Uno de los mensajes más destacados provino de Cristiano Ronaldo, quien es una estrella mundial del deporte. El astro portugués escribió un mensaje lamentando la muerte de su compañero de profesión, expresando: "Una tragedia. Sin palabras... Mucho ánimo a la familia. Que descanse en paz".

Estas palabras reflejan el impacto emocional que ha tenido este deceso entre las figuras más prominentes del deporte global, quienes han utilizado sus plataformas para honrar la memoria del joven futbolista español y enviar condolencias a sus seres queridos.

La UD Almería responde con solidaridad humanitaria

A través de un comunicado oficial, la Unión Deportiva Almería, club del que Cristiano Ronaldo posee el 25% de las acciones, anunció que realizará una importante donación para la familia de Jesús de Miguel. Este gesto se enmarca en su sentido de la responsabilidad social y humanitaria.

El club, por iniciativa de su presidente, el Sr. Mohammed Al Khereiji, ha decidido destinar la totalidad de los ingresos por venta de entradas de su partido en casa contra el CD Tenerife, correspondiente a la jornada 34, a apoyar económicamente a la familia afectada.

En dicho documento, el club expresó estar consciente de que ningún apoyo, ya sea económico o emocional, puede aliviar el dolor que supone una tragedia de este tipo. Sin embargo, creen firmemente que el fútbol trasciende los límites del terreno de juego y que la compasión son valores esenciales.

Invitación oficial para el 11 de abril de 2027

Además de la donación económica, el Almería extendió una invitación formal a la familia de Jesús de Miguel para asistir al partido de la Jornada 34 en la Segunda División de España, cuando su club reciba al Club Deportivo Tenerife. Este encuentro específico está programado para el 11 de abril de 2027.

Mientras tanto, la UEFA ha ordenado que durante la cuarta jornada de la UEFA Champions League se guarde un minuto de silencio previo a cada partido, como acto de duelo institucional. Los clubes y jugadores han utilizado sus respectivas redes sociales para mandar mensajes de apoyo, consolidando un momento de reflexión global.