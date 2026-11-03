Fallece Jesús de Miguel del Tenerife por paro cardíaco tras colisión en partido

El delantero Jesús de Miguel murió el 3 de noviembre de 2026 a causa de un paro cardíaco tras recibir un golpe en el pecho durante el encuentro entre CD Tenerife y Andorra FC.

La comunidad futbolística internacional enfrenta una profunda tragedia con la confirmación del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. El delantero perdió la vida en las primeras horas del martes 3 de noviembre de 2026, específicamente a las 8:00 horas, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Detalles médicos y momento del incidente

La secuencia fatal comenzó durante el partido de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el Tenerife y el Andorra igualaban a dos goles. De Miguel sufrió un golpe en el pecho provocado por el portero Jesús Owono, lo que desencadenó un paro cardiorrespiratorio inmediato en el campo.

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A pesar de los esfuerzos de reanimación realizados directamente sobre la hierba del estadio, el jugador fue trasladado de urgencia al centro hospitalario canario. Los médicos no pudieron salvar su vida, confirmando que la muerte se debió a un paro cardíaco derivado de la contusión recibida durante la acción deportiva.

Reacciones oficiales y condolencias institucionales

El Club Deportivo Tenerife emitió un comunicado oficial a través de sus plataformas digitales expresando su devastación. El club declaró estar roto de dolor y junto a la desolada familia del futbolista, reconociendo que no existen palabras capaces de mitigar la tristeza ante este cruel desenlace.

El Andorra FC, equipo rival y club propietario del portero involucrado, también envió sus más sinceros pésames. El club reconoció el percance que acabó con la vida de De Miguel y ofreció apoyo a sus compañeros y amigos, mientras Gerard Piqué, dueño del conjunto andorrano, publicaba sus condolencias personales en redes sociales.

Luto global en el fútbol mundial

Figuras legendarias como Leo Messi compartieron mensajes de duelo en Instagram, deseando que Jesús descansara en paz. Ligas europeas de primer nivel, incluyendo la Premier League, Bundesliga, Ligue 1 y LaLiga, se unieron oficialmente a las muestras de respeto y solidaridad con la familia del difunto.

En México, clubes históricos como Chivas, Cruz Azul y Atlas enviaron sus condolencias a los familiares del delantero. Estas respuestas evidencian el impacto transversal de la noticia, conectando el luto local con la emoción del fútbol continental e internacional.

Investigación policial por homicidio imprudente

Las autoridades españolas han abierto formalmente una investigación judicial para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. La Policía Nacional informó el martes 3 de noviembre que se iniciaron diligencias preliminares que involucrarán directamente a fiscales especializados.

La investigación se centra en clasificar el incidente bajo la figura de posible homicidio imprudente. Este proceso legal buscará establecer si hubo negligencia o conducta inapropiada por parte del portero Jesús Owono durante la colisión que provocó la lesión mortal.