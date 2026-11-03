Fallece Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras golpe en el partido

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel murió tras un grave accidente durante el partido contra el Andorra. Conoce los detalles del impacto, la reacción de Owono y su legado.

El futbol español recibió un golpe devastador este martes al confirmar el Club Deportivo Tenerife el fallecimiento de Jesús de Miguel. El delantero de 30 años perdió la vida días después de sufrir un impacto severo durante el partido de Segunda División disputado ante el FC Andorra.

La tragedia se desencadenó cuando el atacante colisionó con el guardameta Jesús Owono. De Miguel quedó inconsciente en el terreno de juego y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció en estado crítico y en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el momento fatal.

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Detalles del accidente y el rol de Jesús Owono

El incidente ocurrió durante la acción del encuentro, donde el choque con el portero derivó en las lesiones que finalmente provocaron la muerte del delantero. Jesús Owono, internacional por la Selección de Guinea Ecuatorial, se convirtió en el centro de la atención mediática inmediata tras la confirmación del deceso.

Las redes sociales registraron una ola de mensajes de odio hacia el arquero, con usuarios calificándolo de "asesino". Esta situación forzó a Owono a cerrar sus perfiles digitales para protegerse del acoso. Según reportes de medios locales, el guardameta planeaba contactar a la familia de De Miguel para ofrecer sus condolencias.

Trayectoria profesional de Jesús Owono

Jesús Owono nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial. Creció en el País Vasco, España, donde desarrolló su formación académica y deportiva. Inició su carrera en las categorías inferiores de la Real Sociedad, destacando por sus reflejos y seguridad bajo los tres postes.

Su salto al profesionalismo se dio en el Deportivo Alavés, con su debut en la Primera División de España en 2022. El 13 de julio de 2025 fue anunciado como nuevo jugador del FC Andorra bajo cesión, consolidándose como titular definitivo el 26 de agosto de 2026.

Legado y trayectoria de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel, apodado "Demi", era un delantero de 1.90 metros conocido por su potencia física y olfato goleador. Comenzó su camino en las fuerzas básicas del CD Leganés, club que lanzó su carrera. Su perseverancia le permitió abrirse paso en el futbol modesto español con una ética de trabajo inquebrantable.

Defendió las camisetas de Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas de Salamanca antes de llegar al Tenerife. Fue recordado por sus compañeros y aficionados no solo por su calidad técnica, sino por su integridad humana fuera de las canchas.

El luto en el futbol mundial

La noticia ha desatado un amplio luto en el entorno del futbol mundial. Aficionados, exjugadores y equipos de diversas categorías han enviado mensajes de apoyo a los familiares de De Miguel en este momento de profunda tristeza.

El incidente ha dejado un vacío significativo en el equipo tinerfeño y en la comunidad deportiva. La comunidad futbolística continúa reflexionando sobre la gravedad de los accidentes en el deporte mientras honra la memoria del atacante.