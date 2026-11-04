El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, murió a los 30 años tras una colisión aérea con el portero Jesús Owono. Se sospecha de commotio cordis.

La tragedia deportiva golpeó al fútbol español cuando Jesús de Miguel perdió la vida a los treinta años de edad. El incidente ocurrió durante un partido disputado en la noche del dos de noviembre entre el CD Tenerife y el Andorra FC. El delantero sufrió un impacto severo que desencadenó una emergencia médica inmediata.

Detalles de la colisión fatal en el aire

La jugada letal quedó inmortalizada en video mientras Jesús de Miguel corría atento al balón que volaba en el cielo. De un momento a otro, recibió un impacto directo del arquero del equipo rival, Jesús Owono. Ambos futbolistas cayeron de inmediato al pasto tras la colisión aérea para alcanzar el esférico. Sin embargo, el delantero no tuvo oportunidad de ponerse de pie nuevamente.

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Los servicios de asistencia corrieron rápidamente para atender a Jesús de Miguel. Tras hacer breves gestos de dolor, el jugador se tiró por completo en la cancha. Tanto jugadores como equipos médicos rodearon al delantero del Tenerife debido a la gravedad del golpe. Fue retirado del campo de juego en camilla, mientras que Jesús Owono recibió una tarjeta roja.

Evolución médica y confirmación del fallecimiento

El partido de Tenerife contra Andorra se suspendió por razones médicas tras el terrible incidente. Inicialmente, Jesús de Miguel fue ingresado estable a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Los primeros reportes del dos de noviembre indicaban esperanza, pero la situación empeoró neurológicamente más tarde.

Se comunicó oficialmente el lamentable fallecimiento a las ocho horas del tres de noviembre. Hasta el momento, no se ha confirmado definitivamente la causa de muerte oficial. No obstante, debido al fuerte impacto recibido en el pecho, se presume que podría haber sido provocada por commotio cordis. Las redes sociales muestran fotografías sensibles del momento del choque.

Homenaje solemne y consecuencias legales

Se realizará un homenaje solemne en honor a Jesús de Miguel el sábado siete de octubre a las dieciocho horas. La ceremonia tendrá lugar en el estadio Helidoro Rodríguez López. Podrán asistir todos los aficionados que deseen dar un último adiós al futbolista. Por su parte, el portero que chocó con Jesús de Miguel podría ser llevado a la cárcel según informes recientes.