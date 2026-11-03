Fallece Jorge Angulo Villaseñor: El pionero arqueólogo e INAH de 101 años

Muere a los 101 años Jorge Angulo Villaseñor, destacado académico del INAH. Conoce su legado en arqueología mesoamericana, su labor en el Museo Regional de Cuernavaca y su impacto académico.

El académico Jorge Angulo Villaseñor, explorador, artista y figura central del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), falleció el lunes 2 de noviembre de 2026. A sus 101 años, este pilar de la investigación arqueológica y la educación dejó un legado inigualable en el estudio de las culturas mesoamericanas.

Vida académica y formación interdisciplinaria

Jorge Angulo Villaseñor ingresó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) a mediados del siglo pasado. Este centro educativo se ubicaba entonces en el primer cuadro de la Ciudad de México, en el mismo recinto que hoy alberga al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Su formación fue guiada por los fundadores del INAH, quienes le impartieron principios fundamentales de interdisciplina, ética y responsabilidad social.

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La trayectoria de Jorge Angulo Villaseñor abarcó más de varias décadas como maestro y divulgador. Su enfoque integral, combinando la arqueología con las artes, definió su estilo de investigación. Esta metodología fue clave para comprender la complejidad de las sociedades prehispánicas en el centro de México.

Contribuciones clave en yacimientos arqueológicos

La labor de Jorge Angulo Villaseñor se expandió por numerosos sitios arqueológicos de gran relevancia histórica. Entre sus expediciones destacan Tlatelolco y el Templo Mayor en la Ciudad de México, así como Chalcatzingo, Xochicalco y Teopanzolco en el estado de Morelos. También trabajó en Tepeapulco y La Nopalera en Hidalgo.

Su trabajo no se limitó al centro del país. Jorge Angulo Villaseñor realizó exploraciones en Palenque, Chiapas. Allí, sus habilidades como escultor fueron fundamentales. Fue el encargado de moldear los relieves de los muros para la célebre réplica de la tumba de K'inich Janaab' Pakal.

Esta réplica, creada con precisión técnica, fue exhibida en el Museo Nacional de Antropología (MNA). El recinto fue inaugurado en 1964, marcando un hito en la difusión del patrimonio cultural mexicano. La contribución de Jorge Angulo Villaseñor permitió una representación fiel de la arquitectura funeraria maya.

Dirección del Museo Regional de Cuernavaca

En la década de 1970, Jorge Angulo Villaseñor colaboró con el Centro Regional Morelos-Guerrero. Este espacio es conocido actualmente como Centro INAH Morelos. Su trabajo fue esencial para el entonces llamado Museo Regional Cuauhnáhuac, hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos, ubicado en Cuernavaca.

Para la apertura del museo en 1974, Jorge Angulo Villaseñor llevó a cabo un colosal trabajo de exploración y salvamento arqueológico. La intervención se realizó en el inmueble conocido como Palacio de Cortés. Esta labor permitió establecer las bases científicas para la exposición definitiva.

El 4 de julio de 1974, Jorge Angulo Villaseñor fue nombrado el primer director de este importante espacio cultural. Su gestión sentó las bases para la conservación y estudio de los sitios regionales. Su liderazgo influyó en la gestión patrimonial durante años.

Legado educativo y reconocimiento póstumo

El impacto de Jorge Angulo Villaseñor trasciende la excavación y la dirección museística. En 2025, el INAH le rindió un homenaje póstumo por su extensa trayectoria. Este reconocimiento destacó su papel como mentor de nuevas generaciones de investigadores.

Sergio Gómez Chávez, uno de sus discípulos, señaló que fue una obra específica de Jorge Angulo Villaseñor, titulada "Palenque" (1964), la que le convenció de estudiar arqueología. Esta publicación demostró la claridad expositiva y el rigor académico del autor.

El libro "Palenque" (1964) se convirtió en lectura obligatoria en la ENAH durante los años 80 y 90. Su influencia educativa formó a múltiples generaciones de arqueólogos. La muerte de Jorge Angulo Villaseñor marca el fin de una era dorada en la antropología mexicana.