El 22‑añero Wanis Honsor murió tras un paro cardíaco durante un entrenamiento con el Saint‑Denis FC, dejando al fútbol francés con una gran pérdida.

El mundo del fútbol afligido al conocer el fallecimiento de Wanis Honsor, jugador francés de 22 años, quien murió a consecuencia de un paro cardíaco durante una sesión de entrenamiento con el Saint‑Denis FC, el 3 de marzo de 2024. El incidente ocurrió en el campo del club y el joven no alcanzó a recibir atención médica a tiempo. La noticia llegó al instante a los seguidores y a las rivalidades del fútbol francés.

Detalles del contrato y la práctica en la que se perdió la vida

El paro cardíaco se detectó cuando Honsor comenzó a mostrar signos de malestar entre los compañeros y la dirección del club. Los técnicos del Saint‑Denis FC abandonar el entrenamiento debido a la gravedad del estado del delantero y acudieron de inmediato a la sala de primeros auxilios, pero el deporte marcó la consecuencia trágica. El personal médico del club confirmó que la muerte se debió a complicaciones cardiacas agudas.

Also read Policía Nacional muere en Oviedo por explosivo en conflicto familiar

Wanis Honsor se integró al Saint‑Denis FC tras finalizar varios años de desarrollo y ascenso a nivel de la cantera del FC Rouen 1899. Al 22 años, el club francés había acumulado una destacada experiencia juvenil y había apostado por la juventud en su primera división. En la temporada 2023/2024, Honsor participó en tres encuentros oficiales con la plantilla principal del Saint‑Denis y anotó un gol memorable en el estadio Diochon durante una jornada de liga.

Reacción del FC Rouen 1899 a la tragedia de su exempleado

El FC Rouen 1899, club donde el futbolista se formó en la filosofía club y ganó notoriedad por su cantera, publicó en sus redes sociales una declaración emotiva que expresaba "las más sinceras condolencias a su familia y seres queridos" y resaltaba la pérdida inesperada a tan temprana edad. La organización informó que la lamentable muerte del exjugador fue causada por un paro cardíaco durante su incorporación al equipo de Saint‑Denis.

El comunicado también recordó la historia de Honsor en el Rouen, donde llevó la camiseta roja de categorías juveniles, integración al filial y hasta la titularidad con el primer equipo. El club recordó también su rendimiento durante la temporada anterior, al contar con una figura que había marcado un gol importante y propiciado la posibilidad de crecer dentro del fútbol francés.

Impacto en el fútbol francés y los clubes involucrados

El incidente ha generado debates sobre la salud y el control médico de los atletas. Los clubes de la segunda y tercera división se han re‑evaluado los protocolos de salud cardiovascular y la importancia de vigilar a sus jugadores durante los entrenamientos. El mensaje de condolencia del FC Rouen 1899 también señaló la pérdida de un talento que también llegó al FC Flers en el pasado, mostrando la relevancia de su carrera multidivisional.

Para la familia de Honsor, quien se sabe que tenía una pareja, la tragedia representa una pérdida inmensa. Los equipos han mostrado su solidaridad ofreciendo apoyo y recordando que el deporte debe ser un espacio seguro y saludable. La muerte de un jugador a los 22 años deja una huella imborrable en la comunidad del fútbol francés, recordando la fragilidad humana y la importancia de la prevención.