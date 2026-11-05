Fallece la actriz María Alicia Delgado a los 77 años

Muere la reconocida actriz mexicana María Alicia Delgado a los 77 años, dejando un legado de más de cuatro décadas en televisión y cine nacional.

La primera actriz María Alicia Delgado falleció a los 77 años, tal como se dio a conocer oficialmente el 4 de noviembre. Su trayectoria abarcó más de cuatro décadas en los ámbitos de la televisión, el cine, la comedia y el doblaje. Gracias a su participación emblemática en programas que marcaron a varias generaciones, se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la pantalla mexicana.

Legado artístico y trayectoriá histórica

María Alicia Delgado nació el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León. Desarrolló una carrera destacada como actriz y locutora en la televisión nacional. Participó en decenas de programas de comedia, series y telenovelas que definieron la cultura popular del país.

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Debutó en la televisión con el programa El tesoro del saber, en 1984. Alcanzó gran popularidad por su participación en ¡Anabel! entre 1988 y 1996, donde trabajó junto a Anabel Ferreira y Eugenio Derbez. Su versatilidad le permitió integrarse a producciones como Humor es... los Comediantes y Derbez en cuando.

Producciones destacadas en la carrera

Entre sus otros trabajos figuren Una familia de diez, María de todos los ángeles y La rosa de Guadalupe. También formó parte de series como Zacatillo, un lugar en tu corazón, La vecina, Enamorándome de Ramón y Médicos, línea de vida. Estos roles reafirmaron su estatus como una figura central del entretenimiento mexicano.

Entre sus últimos trabajos destaca la telenovela Fugitivas, en busca de la libertad, de 2024. Asimismo, presentó la obra Comedia y bohemia junto a Polly en febrero de este año. El evento se llevó a cabo en La Cueva de Rodrigo de la Cadena, en CDMX, mostrando su vigencia artística reciente.

Detalles sobre el deceso y causas

Hasta el momento, la causa de la muerte de María Alicia Delgado no ha sido revelada. El medio Televisa Espectáculos informó el fallecimiento, pero señaló que no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del deceso. Se desconoce si habrá homenajes oficiales.

Asimismo, se ignora en dónde se realizarán los servicios funerarios. La información oficial no incluye fechas para las despedidas ni protocolos de velatorio. Los medios mantienen reservada la identidad del lugar hasta nuevas declaraciones de familiares.