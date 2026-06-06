Fallece la actriz uruguaya Julieta Denevi a los 48 años

La actriz, modelo y productora Julieta Denevi, conocida por programas como 'Plop!' y 'Cacho Bochinche', falleció el martes 2 de junio. La noticia fue confirmada por su prima Gabriela Barboza. Denevi había sido diagnosticada con cáncer de útero en 2019.

La industria del entretenimiento en Uruguay se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz, modelo y productora Julieta Denevi , a los 48 años de edad.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por su prima, la también artista Gabriela Barboza, quien compartió un emotivo mensaje en Facebook el pasado martes 2 de junio.

"Hoy la tristeza me invade nuevamente, se fue mi prima Julieta. Nos criamos como hermanas, la vida la llevó a la banquina. Le ayudé mientras se dejó ayudar. Me duelen los recuerdos", escribió Barboza, generando una ola de condolencias entre seguidores y colegas.

Julieta Denevi era ampliamente conocida en la televisión uruguaya por su participación en programas emblemáticos como "Plop!

" y "Cacho Bochinche", donde se destacó no solo como actriz sino también como parte del elenco de bailarinas "Chin Chin". Su carisma y talento la convirtieron en un rostro familiar para los televidentes, que ahora recuerdan con cariño sus actuaciones. A lo largo de su carrera, Denevi combinó su trabajo frente a las cámaras con labores de producción, demostrando versatilidad en el medio artístico.

Sin embargo, su vida dio un giro en 2019, cuando reveló públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de útero, enfermedad que la obligó a alejarse gradualmente del ojo público y a reducir sus actividades profesionales. Hasta el momento, las causas exactas de su muerte no han sido reveladas por la familia, que ha pedido privacidad en este difícil momento.

No obstante, se sabe que Denevi había estado lidiando con problemas de salud desde su diagnóstico, lo que llevó a especulaciones entre sus seguidores. La noticia ha conmocionado al ambiente artístico uruguayo, y diversas figuras del medio han expresado sus condolencias a través de redes sociales. Gabriela Barboza, además de confirmar el deceso, compartió algunos recuerdos de su infancia juntas, destacando el vínculo fraternal que las unía.

La partida de Julieta Denevi deja un vacío en la televisión uruguaya, pero su legado perdura en los programas que alegraron a tantos hogares. Su historia también sirve como recordatorio de la importancia de la detección temprana y el apoyo a quienes enfrentan enfermedades como el cáncer





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