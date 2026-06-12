Fallece la chef Sandra Díaz del Valle, conductora de Venga La Alegría, el día de su cumpleaños

Sandra Díaz del Valle, reconocida chef y presentadora del programa Venga La Alegría de TV Azteca Honduras, murió de forma repentina el mismo día de su cumpleaños número 46. Su esposo, el conductor Juan Fernando Lobo, relató los últimos momentos de vida de la comunicadora, incluyendo su traslado a un hospital privado, la administración de medicamentos y su posterior fallecimiento. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar la causa exacta de la muerte, generando consternación en la opinión pública.

El pasado miércoles 10 de junio, fecha en que celebraba su cuadragésimo sexto cumpleaños, falleció de manera repentina la reconocida chef y conductora de televisión Sandra Díaz del Valle, figura central del programa matutino Venga La Alegría de TV Azteca Honduras.

La noticia impactó a la audiencia y a la comunidad televisiva hondureña, dado el cariño y la popularidad que Díaz del Valle había ganado a lo largo de los años por su carisma y su expertise culinaria. La cadena televisiva, a través de sus redes sociales, expresó su profundo pesar y rindió homenaje a su trayectoria, destacando su exitoso rol al frente de la sección de cocina del espacio matutino.

Hasta el momento, las circunstancias que rodearon su fallecimiento se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades competentes, aunque los primeros relatos de allegados han aportado detalles que han aumentado la preocupación y la demanda de claridad sobre lo ocurrido





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