Fallece Luis de la Peña Auerbach, destacado teórico de la mecánica cuántica de la UNAM

El investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM, Luis de la Peña Auerbach, falleció recientemente. Considerado uno de los estudiosos más importantes de la mecánica cuántica a nivel mundial, combinó la docencia y la investigación de manera inseparable, dejando un legado en generaciones de estudiantes y en obras como The Quantum Dice. Recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Doctorado Honoris Causa.

El Instituto de Física de la UNAM está de luto tras el fallecimiento de Luis de la Peña Auerbach, reconocido como uno de los teóricos e investigadores más prominentes de la mecánica cuántica a nivel mundial.

Su muerte ha generado un profundo pesar en la comunidad científica internacional, especialmente entre sus colegas, discípulos y amigos, quienes destacan no solo su obra académica, sino su integridad humana y su compromiso con la docencia. De la Peña Auerbach, quien fuera Investigador Emérito del Instituto de Física, Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2002 y Doctor Honoris Causa por la UNAM en 2015, dejó una huella imborrable en el ámbito de la física teórica, particularmente en el estudio de los fundamentos de la mecánica cuántica.

Su trayectoria se caracterizó por una búsqueda constante de respuestas a preguntas fundamentales, un enfoque coherente y una dedicación inquebrantable que abarcó lo científico, lo humano, lo social y lo político. Desde muy joven, De la Peña Auerbach mostró una temprana inclinación por la física, aunque su camino no fue fácil. Por dificultades económicas, no pudo estudiar la carrera de inmediato y optó por cursar ingeniería enCommunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional, de donde egresó en 1953.

Sin embargo, su anhelo de convertirse en físico persistió, y años después se inscribió en la licenciatura de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, iniciando así una prolífica carrera científica que se extendió por más de seis décadas. Su paso por la Unión Soviética para realizar estudios de posgrado fue un capítulo crucial; al regresar, se reintegró a la UNAM como profesor, donde pronto se convirtió en una figura central del Instituto de Física.

Desde su llegada, colaboró en proyectos de medición de variaciones de la gravedad terrestre bajo la dirección del doctor Fernando Alba Andrade, evidenciando su versatilidad y rigor metodológico. Su esposa y compañera de vida, la investigadora Ana María Cetto, quien también se formó bajo su guía, lo recuerda como un gran maestro que fusionaba la docencia y la investigación en un continuo inseparable.

Cetto cuenta que, aunque él ya había trabajado en el Instituto de Física antes de viajar a la URSS, su regreso marcó el inicio de una colaboración intelectual profounda. Ambos compartían dudas e inquietudes sobre los fundamentos de la mecánica cuántica, lo que los llevó a coincidir en una línea de investigación que cuestionaba los aspectos interpretativos de la teoría.

De la Peña Auerbach se especializó en teoría cuántica de campos y partículas elementales, pero su verdadera pasión era explorar los cimientos de la mecánica cuántica, un campo en el que hizo contribuciones decisivas, especialmente en el desarrollo de la electrodinámica estocástica. Su influencia en generaciones de estudiantes fue enorme; impartió clases durante sesenta años, y hasta el último día siguió enseñando y aprendiendo, fomentando un ambiente de diálogo horizontal donde los alumnos podían exponer sus ideas.

Publicaron juntos el libro The Quantum Dice: An Introduction to Stochastic Electrodynamics (1996), una obra de referencia en el mundo científico escrita en inglés y ampliamente citada. Cetto subraya que Luis dejó un gran vacío, pero también un legado lleno de conocimiento que se refleja en la infinidad de estudiantes que desfilaron por sus aulas a lo largo de seis generaciones.

Su consistencia, su afán por hacer preguntas fundamentales y su búsqueda de coherencia en todos los aspectos de la vida son los sellos que definieron su exitosa y larga trayectoria





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