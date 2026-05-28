Fallece Manuel Hernández, icónica voz del fútbol y baloncesto tampeño

El periodista y comentarista deportivo Manuel de Jesús Hernández González muere a los 48 años, dejando un legado de más de veinte años cubriendo el deporte en Tamaulipas. Su partida, anunciada por el canal 10.1 "La Imagen del Puerto", ha movilizado a la comunidad deportiva con homenajes y recuerdos.

El jueves 28 de mayo quedó sumida en una profunda tristeza la comunidad deportiva de México cuando se confirmó el fallecimiento de Manuel de Jesús Hernández González, una de las voces más reconocidas del fútbol y del baloncesto en el estado de Tamaulipas .

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del canal 10.1 "La Imagen del Puerto", que publicó un mensaje de luto y recordó la trayectoria del periodista, quien había dedicado más de dos décadas a cubrir los eventos deportivos de la región. Manolo Hernández, como era cariñosamente llamado por sus colegas, había logrado consolidarse como una figura esencial en la prensa deportiva, aportando análisis precisos, narraciones apasionadas y una cercanía única con los aficionados.

Su partida, a la edad de 48 años, ha dejado un vacío difícil de llenar, y hasta el momento no se han divulgado las causas que provocaron su repentino fallecimiento. Nacido en el estado de Veracruz, Hernández comenzó su carrera en la radio local, donde rápidamente se destacó por su voz clara y su profundo conocimiento del deporte.

Posteriormente, migró a la televisión, integrándose al equipo del canal 10.1 "La Imagen del Puerto", donde asumió el cargo de Director de Noticias y se convirtió en el comentarista principal de los partidos de fútbol y baloncesto de los equipos con sede en Tampico. Su estilo, caracterizado por la objetividad y la pasión, le valió el respeto tanto de jugadores como de entrenadores, y su presencia era un elemento fundamental en la transmisión de los encuentros más importantes.

Además de su labor como narrador, Hernández colaboró en la cobertura de eventos internacionales, lo que le permitió ampliar su influencia y llevar el nombre de Tamaulipas a otras partes del país. Tras el anuncio oficial, cientos de seguidores tomaron las redes sociales para rendirle homenaje, compartiendo recuerdos, fotos y mensajes de condolencia. Muchos destacaron su capacidad para transmitir la emoción del juego y su compromiso inquebrantable con la verdad informativa.

El propio canal 10.1 expresó su pesar en un emotivo comunicado, señalando que la pérdida de Hernández representa "un golpe doloroso para la casa televisora y para todos aquellos que tuvimos el privilegio de trabajar a su lado". Asimismo, varias figuras del deporte, incluyendo entrenadores y jugadores de las franquicias locales, manifestaron su respeto y agradecimiento por la labor incansable del periodista.

En medio del silencio que ha dejado, la comunidad deportiva se prepara para honrar su legado mediante tributos en los estadios y la organización de una jornada de recuerdos que será transmitida en vivo por la cadena local, asegurando que la voz de Manuel Hernández siga resonando en los corazones de los aficionados que tanto lo admiraron





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