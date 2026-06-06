Fallece Marjane Satrapi, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024

La artista franco-iraní Marjane Satrapi, galardonada póstumamente con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, falleció recientemente. Conocida por su obra 'Persépolis', Satrapi utilizó el cómic y el cine para explorar la identidad iraní, ladualidad tradición/modernidad y la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y jóvenes en Irán. Su compromiso político y artístico la convirtió en un puente cultural entre Oriente y Occidente.

El jurado del Premio Princesa de Asturias definió a la galardonada en la categoría de Comunicación y Humanidades de 2024, la artista multidisciplinar franco-iraní Marjane Satrapi (Rasht, 1969), que acaba de fallecer.

Su obra se entiende como un ensayo y examen identitario en torno a la dualidad tradición/modernidad y vida pública/privada experimentada tanto dentro del país como en el exilio como migrante. Su incursión más reciente en el medio (que había abandonado hace veinte años) fue como coordinadora del ensayo gráfico en octubre de 2022 tras haber sido detenida por la policía de la moral por no vestir el velo según los preceptos del régimen.

La candidatura de Marjane Satrapi al Premio de Comunicación y Humanidades fue propuesta por María Sheila Cremaschi, directora del festival Hay de Literaturas y Artes. Múltiples medios españoles se hicieron eco de la noticia del galardón a la autora de cómics, pero muy pocos analizaron por qué se encontraba en la categoría de Comunicación. Después de todo, Satrapi había ganado importantes premios a lo largo de su carrera en sus distintas facetas artísticas.

Artista ante todo, la producción de Satrapi se significó en diferentes términos y temáticas en las últimas décadas. Buscaba expresarse a través de todas las formas que la hiciesen desafiarse a sí misma, experimentar y alejarla de los críticos que se empeñaban en etiquetarla únicamente como autora iraní y, a su obra, como eminentemente persa.

Su compromiso social se reflejó en su defensa de la disidencia de los iraníes que vivían dentro de las fronteras, especialmente de las mujeres y de los jóvenes. En su discurso de aceptación del premio, declaró: Obviamente, es un gran honor y un inmenso placer recibir este premio, aunque, sin falsa modestia, no sé realmente si lo que he hecho por la humanidad es tan notable.

Pero dado que ustedes, honorables miembros del jurado, me han elegido, aprovecho esta oportunidad para celebrar la feroz lucha de mi pueblo por los derechos humanos y la libertad. Hoy se honra a todos los jóvenes que perdieron la vida y a los que continúan el combate por la libertad en Irán. Dedico este premio a Toomaj Salehi, artista de rap, condenado a muerte hace unos días por cantar a la libertad. Por un mundo mejor para todos, gracias.

Toomaj Salehi, el rapero iraní al que hacía referencia, había sido encarcelado numerosas veces tras participar en las manifestaciones del movimiento. Su caso simbolizaba la represión contra la disidencia artística. En junio de 2024, poco más de un mes después de esta declaración, la condena fue anulada. Satrapi se desmarcó de partidos políticos y fue reacia a considerarse activista, pero sus actos y declaraciones eran fuertemente políticos.

En noviembre de 2022 dirigió, con música de Benjami Biolay y producido por Le Collectif 50/50, un videoclip de protesta en el que se la puede ver cantando junto a todos los participantes uno de los himnos de la rebelión frente a la embajada iraní en París, arropada por otras jóvenes. Su marido, Mattias Ripa, falleció en abril de 2025, lo que la llevó a retirarse de la exposición pública.

En febrero de 2026, la Academia de Bellas Artes anunció la creación de la Fundación para el Cine Mattias y Marjane Ripa-Satrapi. Al notificar su fallecimiento, sus allegados, en un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP, declararon que Marjane Satrapi ha fallecido de pena poco más de un año después de la muerte de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida.

Por todo ello, Marjane Satrapi fue una clara merecedora del Premio de Comunicación, especialmente por cimentar puentes sólidos a favor de un diálogo y escucha entre Irán y Occidente, empezando por su trabajo en Persépolis. La artista buscaba quemar todas las vías necesarias para dar visibilidad a la sociedad iraní, erigiéndose, cuando disponía de un altavoz, en portavoz de su pueblo, con el fin de que el alcance y el efecto atravesasen las fronteras iraníes.

Aunque su visita a Asturias fue reducida debido a circunstancias personales, su legado perdura como un referente de la resistencia pacífica y la expresión artística comprometida





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