Michel Pesquera, empresario y esposo de la política panista Mariana Gómez del Campo, murió el 24 de noviembre de 2026 tras luchar contra el cáncer durante 18 meses. Conoce los detalles de su vida y carrera.

El fallecimiento de Michel Pesquera, empresario de 47 años y esposo de la reconocida política Mariana Gómez del Campo, ha motivado un extenso flujo de condolencias y muestras de solidaridad entre diversas figuras del ámbito político y la comunidad cercana a la familia. La muerte del hombre ocurrió el martes 24 de noviembre de 2026, un evento que ha despertado un profundo interés público por conocer más detalles sobre el hombre que acompañó a la integrante del Partido Acción Nacional ( PAN).

Detalles del Fallecimiento y Causa

Michel Pesquera Aguirre Berlanga murió el martes 24 de noviembre de 2026, a los 47 años, después de luchar contra el cáncer durante un periodo aproximado de 18 meses. Esta enfermedad fue confirmada oficialmente por su esposa, Mariana Gómez del Campo, a través de una emotiva publicación de despedida en sus redes sociales, aunque el texto oficial no especifica el tipo exacto de cáncer que padecía ni las circunstancias médicas puntuales del momento del deceso.

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En su mensaje de despedida, la política mexicana recordó a Pesquera como un hombre profundamente inteligente, fuerte, generoso y amoroso. Gómez del Campo expresó su firme intención de honrar la memoria de su esposo y de procurar que su hija crezca conociendo la historia y la personalidad única de su padre, asegurando que su legado perdurará a través de la educación y los valores que le inculcaron durante su vida.

Carrera Empresarial y Actividades Profesionales

Más allá de su vinculación familiar con la figura política, Michel Pesquera construyó una trayectoria profesional sólida y propia en el sector empresarial mexicano. Se desempeñaba como director ejecutivo de STAND FUSION Diseño y Construcción, una compañía especializada en el diseño y la producción creativa de espacios para eventos corporativos y sociales. Esta empresa fue el centro de sus operaciones comerciales durante varios años.

Además de su rol directivo en STAND FUSION, Pesquera colaboró activamente en proyectos de estrategia comercial y crecimiento empresarial con otras firmas del mercado. Su enfoque profesional combinaba la visión creativa con un conocimiento profundo de las dinámicas del mercado, lo que le permitió establecerse como un referente en la industria del diseño de eventos en México durante su carrera.

Pasión por el Deporte y las Aventuras Extremas

La faceta personal de Michel Pesquera estaba marcada por una intensa dedicación a explorar la naturaleza y practicar actividades deportivas de alto rendimiento. Entre sus pasiones destacadas se encontraban el montañismo, el ciclismo de montaña y la fotografía, disciplinas que le permitían conectar con el entorno natural y documentar sus experiencias. Esta dualidad entre los negocios y la aventura definió gran parte de su identidad pública.

Una de las hazañas más destacadas y conocidas de su vida fue la escalada exitosa de 35 cumbres de más de cuatro mil metros de altitud en un periodo intenso de 25 días. Esta proeza física reflejaba su pasión por los desafíos deportivos extremos y su resistencia física, cualidades que sus allegados siempre resaltaban como parte fundamental de su carácter fuerte y perseverante.

Vida Personal y Legado Familiar

Michel Pesquera estaba casado con Mariana Gómez del Campo, quien actualmente se desempeña como integrante del Partido Acción Nacional y como la secretaria de Asuntos Internales del mismo partido político. La unión entre ambos estuvo marcada por el apoyo mutuo, especialmente en los últimos meses cuando Pesquera atravesó una etapa complicada de salud que mantuvo en privado junto con su familia para proteger su intimidad durante el tratamiento.

La pareja compartía una hija, quien ahora será el principal recuerdo vivo de su padre. En el contexto de luto, la atención se centra en cómo la familia procesará esta pérdida prematura y cómo la figura pública de Gómez del Campo guiará a su hija a través de este proceso. Las condolencias de otras personalidades políticas y cercanas a la familia han sido constantes en los días posteriores al anuncio oficial del deceso, reafirmando el impacto positivo que dejó Pesquera en su entorno social.