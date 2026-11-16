Fallece Miguel Ángel Félix Gallardo a los 80 años tras 37 años en prisión

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, murió el domingo a los 80 años por falla orgánica múltiple, dejando un legado marcado por la violencia del narco y el caso Camarena.

El crimen organizado mexicano perdió a su figura fundacional más influyente. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido históricamente como el Jefe de Jefes, murió este domingo a los 80 años en un hospital privado de Guadalajara, informó la Secretaría de Seguridad de Jalisco. La muerte ocurrió alrededor de las 14:00 horas como consecuencia de una falla orgánica múltiple, tras haber sido trasladado de urgencia el viernes 13 de noviembre desde la penitenciaría de Puente Grande.

Orígenes del Primer Cártel Nacional Mexicano

Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, y antes de incursionar en el tráfico de drogas ejerció como agente de la Policía Judicial. Su ascenso político estuvo respaldado por Leopoldo Sánchez Celis, entonces gobernador de Sinaloa, quien actuó como su padrino. Bajo esta protección, Félix Gallardo se estableció en Guadalajara y unificó los grupos locales de narcotráfico para crear la primera estructura criminal nacional en la década de 1980.

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Esta organización, el Cártel de Guadalajara, operó con dos socios principales: Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, apodado Don Neto. La entidad forjó una alianza estratégica con el Cártel de Medellín de Pablo Escobar, lo que permitió el inicio del tráfico a gran escala de cocaína hacia Estados Unidos. De este mismo entorno surgieron figuras como Amado Carrillo Fuentes, quien posteriormente heredó el título y se convirtió en un adversario del propio Félix Gallardo.

El Caso Kiki Camarena y la Corrupción Estatal

La carrera criminal de Félix Gallardo está indisolublemente ligada al secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El 7 de febrero de 1985, Camarena fue capturado junto al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, y sus cuerpos fueron encontrados un mes después tras sufrir tortura. Según la agencia estadounidense, Camarena estaba a punto de desmantelar una red de distribución que conectaba el cártel con la Dirección Federal de Seguridad.

Aunque Félix Gallardo no fue acusado públicamente de ordenar el crimen, fue sentenciado en 2017 a 37 años de prisión por este delito. En una entrevista en 2021 con la periodista Issa Osorio para Noticias Telemundo, él negó conocer a Camarena, una versión rechazada por las autoridades estadounidenses. Este caso provocó un cambio radical en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, similar al impacto del asesinato del periodista Manuel Buendía.

La Detención y la Persecución Legal

La carrera libre de Félix Gallardo terminó el 8 de abril de 1989 en su residencia de la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara. Fue capturado por Guillermo González Calderoni, comandante de la Policía Judicial Federal y su propio compadre, quien en ese momento trabajaba para el Cártel del Golfo de Juan García Ábrego. La orden de detención provenía directamente del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Desde su captura en 1989, Félix Gallardo permaneció recluido en prisión durante más de tres décadas, salvo por traslados médicos. En 2013, Rafael Caro Quintero fue liberado tras 28 años preso, pero fue recapturado en julio de 2022. El 27 de febrero de 2025, Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos, donde fue recibido con las esposas que usó la DEA en 1985. El presidente Donald Trump y la fiscal general Pam Bondi resaltaron la justicia obtenida en este caso histórico.