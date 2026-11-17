Raul Guzman Flores, conocido como El Canas, fundo durante mas de 30 años los torneos de la Unidad del Bosque en Xalapa. Su legado comunitario genera duelo en la ciudad.

Raul Guzman Flores, apodado cariñosamente como El Canas, ha fallecido tras una trayectoria de mas de treinta anos liderando la comunidad deportiva en la ciudad de Xalapa. La informacion oficial confirma el sensible deceso del organizador y fundador de uno de los torneos de futbol de salon mas significativos de la region, dejando un vacio profundo en el tejido social de la zona.

La Unidad del Bosque (UDB), espacio deportivo donde Guzman Flores desarrollo su labor durante tres decadas, ha emitido un sentido duelo publico reconociendo su papel fundamental. Su fallecimiento ha unido a familiares, amigos y a toda la aficion futbolera en un momento de oracion y solidaridad, deseando resignacion a la familia Guzman Bonilla y a sus hijos en este momento de partida.

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Fundacion del Torneo Historico

El Canas no fue unicamente un coordinador logistico, sino el alma motriz de la Unidad del Bosque junto a Eliseo Islas Chagoya, quien actualmente se desempena como secretario del SITTEBA. Ambos fundaron el torneo de futbol de salon de la UDB, un evento que rapidamente se consolido como una tradicion institucional y un punto de encuentro vital para las generaciones de la zona.

La iniciativa creada por Raul Guzman Flores y Eliseo Islas Chagoya trasciende la simple competicion deportiva, sirviendo como pilar comunitario que ha perdurado durante treinta anos. Este certamen se convirtio en el escenario donde familias enteras pudieron convivir y donde el deporte funciono como herramienta de cohesion social en Xalapa.

Tres Decadas de Servicio Integral

Durante mas de treinta anos, Raul Guzman Flores coordino el torneo tanto en sus modalidades de fin de semana como en la version nocturna, demostrando una dedicacion inquebrantable. Su trabajo abarco la gestion completa de todas las categorias disponibles, incluyendo infantil, juvenil, libre, veteranos y femenil, garantizando la inclusion deportiva de todos los segmentos de la poblacion.

La trayectoria de Guzman Flores abarco tareas tan diversas como pitar, organizar la estructura del torneo, reganar con firmeza para mantener el respeto y abrazar a los participantes para cerrar el ciclo. Esta interaccion constante permitio ver crecer a una infinidad de ninos que, anos despues, regresaron al mismo espacio deportivo para llevar a sus propios hijos a competir.

Legado y Velatorio en El Naranjal

La ausencia de El Canas deja un hueco dificil de rellenar en la administracion de los torneos de la Unidad del Bosque, pero su huella permanece inborrable en cada cancha y en cada jugador que paso por el recinto deportivo. Su legado de hacer comunidad a traves del balon ha dejado una marca profunda en cada familia que encontro en el futbol un espacio seguro para la convivencia.

Los restos mortales de Raul Guzman Flores se encuentran velados en su domicilio particular ubicado en la colonia El Naranjal. El lugar exacto donde familiares y amigos rinden homenaje al fundador se encuentra especificamente en el numero 204 de la calle Lima, en la ciudad de Xalapa.