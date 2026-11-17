Se confirma la muerte del director Ray Tintori a los 43 años el 16 de noviembre de 2026. La pareja de Heidi Gardner fallece y la causa de su deceso permanece bajo investigación forense en Nueva York.

El cineasta estadounidense Ray Tintori ha fallecido este lunes a los 43 años de edad. La noticia fue confirmada por la revista People y por la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York el 16 de noviembre de 2026. La autoridad sanitaria declaró que tanto la causa exacta del deceso como las circunstancias que rodearon el suceso continúan en fase de investigación activa.

La relación pública con Heidi Gardner

Ray Tintori mantenía una relación sentimental con la comediante Heidi Gardner. Esta artista se hizo ampliamente conocida por su participación en el programa Saturday Night Live durante el periodo que abarcó desde 2017 hasta 2025. La pareja hizo oficial su vínculo romántico en julio de 2025, momento en el que la cuenta oficial del director publicó fotografías de ambos juntos.

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En aquella publicación, Ray Tintori expresó sus sentimientos mediante un mensaje detallado y personal dirigido a su pareja. El cineasta escribió que la consideraba la mujer más sexy que había existido, sin importar su apariencia física o el uso de maquillaje de caracterización para envejecer en roles actrices. Declaró estar perdidamente enamorado y que ella sostenía su corazón de manera perfecta.

Trayectoria en colectivos cinematográficos y música

La carrera profesional de Ray Tintori estuvo marcada por su pertenencia a Court 13, un colectivo cinematográfico reconocido por producir la película Beasts of the Southern Wild. Su experiencia creativa se extendió más allá del largometraje, colaborando en la dirección de videos musicales para artistas de la talla de The Killers, Arcade Fire y Solange.

Entre sus últimos proyectos profesionales, figura la codirección de la obra de teatro Waiting, escrita por Ethan Coen, realizada en Nueva York junto al director Jordan Fish. Asimismo, el cineasta dejó una huella visual en el cine comercial con un cameo en la película Marty Supreme, donde interpretó el papel de un fotógrafo en set.

Investigación forense y apoyo emocional

Actualmente no se ha revelado la causa médica o externa del fallecimiento de Ray Tintori. La Oficina del Médico Forense de Nueva York ha indicado que los detalles precisos serán conocidos únicamente después de completar un análisis exhaustivo de las pruebas. Hasta la fecha, no existen filtraciones oficiales sobre las condiciones específicas del evento ni sobre otros aspectos investigativos.

Fuentes cercanas a Heidi Gardner informaron al medio TMZ que la comediante se encuentra rodeada de familiares y amigos en este momento de duelo. La artista ha transitado desde su etapa en Saturday Night Live hacia diversos proyectos de ficción, incluyendo apariciones en series como Shrinking, You, Girls5eva y Hustle, consolidando su perfil como una personalidad versátil en la industria del entretenimiento.