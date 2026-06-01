Fallece Raymond Berry, leyenda de los Baltimore Colts y los Patriots, a los 93 años

El receptor abierto Raymond Berry, miembro del Salón de la Fama y formador de una de las duplas más legendarias de la NFL junto a Johnny Unitas, ha muerto a los 93 años. Berry, que también entrenó a los New England Patriots en el Super Bowl XX, es recordado por su impacto revolucionario en la posición de receptor y por su papel en el histórico partido de 1958 considerado "el mejor jamás jugado".

Raymond Berry , miembro del Salón de la Fama y referente histórico de los Baltimore Colts como receptor abierto , ha fallecido a los 93 años. Su muerte, ocurrida el 25 de mayo, fue confirmada por el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional y por su familia, quien indicó que falleció pacíficamente en su hogar de Murfreesboro, Tennessee, rodeado de sus seres queridos, incluida su esposa Sally, con quien compartió 65 años de matrimonio.

Berry es recordado como una de las figuras más influyentes en la historia de la NFL, no solo por sus logros como jugador, sino también por su posterior carrera como entrenador, especialmente al frente de los New England Patriots en el Super Bowl XX. Su legado trasciende las estadísticas, pues se le considera un pionero que redefinió el rol del receptor abierto mediante una preparación meticulosa y una ética de trabajo inquebrantable.

A pesar de carecer de atributos físicos sobresalientes, su velocidad promedio, sus piernas de diferente longitud, problemas de espalda, mala vista y pies grandes que le valieron el apodo de "Esquís" en la escuela secundaria, transformó sus limitaciones en fortalezas a través de un estudio exhaustivo del juego. Desarrolló 88 rutas diferentes de desmarque y era conocido por su confiabilidad extrema, perdiendo el balón solo dos veces en toda su carrera.

Su dedicación era tal que su propio entrenador, Weeb Ewbank, llegó a干预 en los entrenamientos para limitar la cantidad de pases que lanzaba su compañero Johnny Unitas, pues Berry exigía practicar incluso con balones mal lanzados. La sincronización entre Berry y Unitas se convirtió en una de las más legendarias de la liga, formando una dupla que llevó a los Colts a dos campeonatos consecutivos en 1958 y 1959.

El partido por el título de 1958 contra los New York Giants, conocido como "El mejor partido jamás jugado", fue el escenario donde Berry consolidó su leyenda: atrapó 12 pases para 178 yardas y un touchdown, siendo clave en las ofensivas que forzaron la prórroga y finalmente dieron la victoria a los Colts. Ese encuentro, televisado a nivel nacional, marca un hito en la popularización de la NFL.

A lo largo de 13 temporadas, Berry estableció récords de recepciones (631 en su época, hoy superado por Jerry Rice) y touchdowns (68), lideró la liga en recepciones en tres ocasiones y asistió a seis Pro Bowls. Su número 82 fue retirado tanto por los Colts como por la Universidad Metodista del Sur (SMU), donde jugó antes de ser seleccionado en la vigésima ronda del draft de 1954.

Tras su retiro como jugador en 1967, Berry inició una larga carrera como entrenador, sirviendo como instructor de receptores para los Dallas Cowboys, Cleveland Browns y New England Patriots. Su mayor éxito llegó con los Patriots, a quienes dirigió como head coach entre 1984 y 1989, acumulando un récord de 48 victorias y 39 derrotas, incluyendo una participación en el Super Bowl XX, donde cayeron ante los Chicago Bears por 46-10.

Su influencia en el equipo de Nueva Inglaterra fue tal que el propietario Robert Kraft destacó su lugar especial en la historia de la franquicia. Berry fue inducto al Salón de la Fama en 1973 y nombrado en los equipos del 50.º y 75.º aniversario de la NFL, consolidándose como una figura que, en palabras de Carlie Irsay-Gordon, propietaria de los Colts, "cambió el deporte"





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raymond Berry Salón De La Fama NFL Baltimore Colts Johnny Unitas New England Patriots Super Bowl XX Receptor Abierto Fútbol Americano 1958 Mejor Partido Jamás Jugado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fallece la editora de cine estadounidense Marcia LucasLa editora de cine estadounidense Marcia Lucas ha fallecido a los 80 años, según confirmó su abogado. Marcia fue una pionera para las mujeres en el cine y trabajó en proyectos como 'Star Wars' y 'American Graffiti'.

Read more »

El cazador furtivo del saber: el sociólogo y filósofo Edgar Morin fallece a los 104 añosConsiderado uno de los últimos grandes intelectuales franceses, este antiguo integrante de la Resistencia fue autor de unas cuarenta obras, entre ellas 'El Método', ampliamente traducidas en el mundo occidental.

Read more »

Fallece joven motociclista tras chocar contra un auto en el centro de MisantlaUna madrugada marcada por la tragedia se vivió este domingo en el centro de Misantla, luego de que un aparatoso accidente entre una motocicleta y un automóvil particular dejara como saldo una persona fallecida y otra gravemente lesio...

Read more »

Fallece Matt Brown, ¿de qué murió el personaje de ‘Alaskan Bush People’?Esto se sabe

Read more »