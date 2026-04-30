Fallece Roger Sweet, el creador de He-Man y los Amos del Universo

El mundo de la animación lamenta la pérdida de Roger Sweet, figura clave en la creación de la icónica franquicia He-Man y los Amos del Universo, quien falleció a los 91 años. Su legado transformó la televisión infantil de los años 80 y sigue inspirando a nuevas generaciones.

La industria de la animación se encuentra de luto tras el fallecimiento de Roger Sweet , un nombre imprescindible en la historia de la televisión infantil y un visionario que revolucionó la forma de narrar historias para las nuevas generaciones.

Sweet, reconocido principalmente por ser una figura central en la creación de He-Man y los Amos del Universo, falleció a la edad de 91 años, dejando un legado imborrable que continúa inspirando a fans de todas las edades. Su contribución no se limitó a diseñar personajes; Sweet fue el arquitecto de un universo fantástico que trascendió los juguetes y la televisión, convirtiéndose en un fenómeno cultural que perdura hasta nuestros días.

La noticia de su partida ha generado una ola de homenajes y recuerdos en redes sociales, donde allegados y admiradores destacan su talento, su creatividad y su impacto en la cultura popular. La historia de He-Man y los Amos del Universo está intrínsecamente ligada a la visión de Roger Sweet.

En 1981, tras el rechazo de Mattel a producir juguetes basados en la saga Star Wars, Sweet propuso una alternativa audaz y original: un universo de héroes y villanos con una estética épica y una narrativa centrada en la lucha entre el bien y el mal. Su propuesta no solo fue aceptada, sino que se convirtió en un éxito rotundo.

Los juguetes de He-Man debutaron en 1982, y un año después, la serie animada llegó a las pantallas con la icónica frase “¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! ”, que se grabó en la memoria colectiva de toda una generación. La serie no solo cautivó a los niños con sus emocionantes aventuras y sus personajes carismáticos, sino que también introdujo conceptos como el heroísmo, la responsabilidad y la importancia de la amistad.

El éxito de He-Man fue tal que rápidamente se expandió a otros formatos, incluyendo cómics, adaptaciones cinematográficas y nuevas versiones animadas, manteniendo la franquicia vigente durante más de cuatro décadas. Hoy en día, plataformas de streaming han reintroducido la historia a nuevas audiencias, demostrando la atemporalidad del universo creado por Sweet. El legado de Roger Sweet va más allá de He-Man.

Su trabajo sentó las bases para la creación de otras franquicias exitosas y abrió nuevas puertas a la animación y al entretenimiento infantil. Su capacidad para crear personajes memorables, mundos imaginativos y narrativas cautivadoras lo convirtió en un referente para toda una generación de animadores y guionistas.

Además de He-Man, Sweet también fue fundamental en el desarrollo de She-Ra, la hermana gemela de He-Man, cuyo personaje debutó en 1985 y rápidamente se convirtió en un ícono de la fuerza femenina y la independencia. La serie de She-Ra, al igual que He-Man, exploró temas importantes como la igualdad de género, la justicia social y la importancia de luchar por lo que uno cree.

La influencia de Sweet se puede apreciar en la estética, la narrativa y los valores que transmiten ambas franquicias. Su visión innovadora y su compromiso con la calidad lo convirtieron en un verdadero pionero de la animación, cuyo legado continuará inspirando a las futuras generaciones de creadores y fans. La industria de la animación ha perdido a un gigante, pero su obra perdurará como un testimonio de su talento y su pasión por contar historias





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