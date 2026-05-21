El sociólogo Juan Andrés Silva Irarrázabal, director del colegio El Verbo Divino y becario del Programa de Soluciones Costeras del Cornell Lab of Ornithology, falleció repentinamente. La causa de su muerte aún no ha sido confirmada, pero se especula con un posible suicidio.

El colegio El Verbo Divino compartió una fotografía del acto y sociólogo , quien era director de la institución, que estaba encargada de conservar y restaurar el manejo sustentable de los ecosistemas.

En el Parque del Recuerdo de Américo Vespucio, ubicado en Huecharuba, Chile. El Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile (IEB) también externó un mensaje hacia el sociólogo, “quien, y becario del Programa de Soluciones Costeras del Cornell Lab of Ornithology. ” No se ha confirmado la información correspondiente a la causa de la muerte.

Ante las versiones que señalan el suicidio como una posible explicación a la repentina muerte de Silva Irarrázabal, Juan Andrés Silva Irarrázaval nació en 1988; y cursó un máster Ciencias Ambientales en la Universidad de California, Santa Bárbara. Se dedicó a impulsar proyectos para el equilibrio del desarrollo y conservación de los ecosistemas. Silva Irarrázaval dedicó aproximadamente 10 años de su vida a trabajar combinando política pública, comunidades locales, y ciencias sociales





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