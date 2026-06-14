Fallecen doce personas en accidente de avioneta de paracaidismo en Butler, Missouri

Una avioneta operada por Skydive Kansas City se estrelló tras perder potencia poco después del despegue, provocando la muerte del piloto y once pasajeros. La NTSB y la FAA investigan las causas del siniestro, mientras la comunidad local llora la pérdida.

Una avioneta que transportaba a un piloto y a once pasajeros, todos ellos aficionados al paracaidismo, se estrelló el domingo en un campo cercano a Butler, Missouri , provocando la muerte de los doce ocupantes.

El accidente tuvo lugar poco después de que la aeronave despegara del Aeropuerto Memorial de Butler, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, y fue presenciado por familiares de los pasajeros que se encontraban en la zona. Según informó Chad Anderson, jefe de la policía del condado de Bates, clérigos y voluntarios acudieron rápidamente al lugar para consolar a los familiares, mientras los servicios de emergencia trabajaban para identificar a las víctimas y notificar a sus seres más cercanos.

El avión, una Pacific Aerospace 750XL de turbohélice monomotor, era operado por la empresa de paracaidismo Skydise Kansas City. Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto y director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado, describió los momentos previos al siniestro: la aeronave había completado el despegue, giró a la izquierda y, según su percepción, empezó a perder potencia.

Intentó regresar a una carretera cercana para efectuar un aterrizaje de emergencia, pero entró en pérdida, precipitándose de nariz y prendiendo fuego al impactar. Los primeros respondedores revisaron el área y no hallaron a nadie que hubiera intentado saltar antes de la colisión. La 750XL, fabricada en 2010 y utilizada frecuentemente por operadores de paracaidismo por su capacidad para operar en pistas cortas y transportar hasta 1.800 kilogramos, también sirve en otras actividades como carga, mapeo aéreo y evacuación médica.

Las autoridades federales, entre ellas la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), llegaron al sitio para iniciar la investigación. El sargento Justin Ewing de la Patrulla de Carreteras de Missouri señaló que aún no se conocen los factores que pudieron haber contribuido al accidente y que esos detalles formarán parte del informe de la NTSB.

Expertos en seguridad aérea, como Jeff Guzzetti, exinvestigador tanto de la NTSB como de la FAA, recordaron que los manteni mientos deficientes son una causa recurrente en accidentes de aviones de paracaidismo, ya que estas empresas suelen estar sujetas a regulaciones menos estrictas que las aplicables a vuelos chárter o aerolíneas. La NTSB ha advertido previamente sobre la supervisión insuficiente del sector, citando un accidente mortal en Hawai en 2019 que dejó once fallecidos.

Mientras tanto, el Aeropuerto Memorial de Butler y la carretera adyacente permanecerán cerrados hasta que los investigadores concluyan sus trabajos, informó Anderson. La comunidad de Butler, con alrededor de 4.300 habitantes y situada a 105 kilómetros al sur de Kansas City, se encuentra consternada por la pérdida de vidas y la interrupción de su pequeño pero vital aeropuerto, que atiende a unas treinta aeronaves privadas, incluidas compañías de fumigación y operadores de deportes aéreos





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente Aéreo Paracaidismo Missouri NTSB FAA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un muerto y 22 heridos tras el colapso de una carpa durante un evento religioso en VirginiaUna celebración por el aniversario de una iglesia en Virginia terminó en tragedia. Una carpa colapsó durante una tormenta con fuertes vientos, dejando una persona muerta y 22 heridas. Las autoridades investigan las causas del derrumbe.

Read more »

Isaac del Toro Conquista la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026Tras una batalla en el ascenso final, el de Ensenada logró una brillante victoria en solitario

Read more »

‘El día de la revelación’ apunta a un récord en taquilla para Steven Spielberg en su debutSu llegada ocurre en una temporada competitiva, con 'Obsession' manteniendo una racha poco común

Read more »

Tragedia en Missouri: Cae Avioneta de Paracaidismo y Deja 12 MuertosEl accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en el condado de Bates, alrededor de las 11:30 horas

Read more »