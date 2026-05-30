Falsa alarma sobre mujer sin vida en Veracruz y petición de intervención estatal en Córdoba

La tarde de este sábado se registró una movilización de autoridades en Veracruz después de una falsa alarma sobre una mujer sin vida en un vehículo abandonado. En otro lugar, se pidió la intervención estatal en Córdoba por presunta vulneración de derechos de menor en un proceso familiar.

La tarde de este sábado se registró una movilización de autoridades sobre la avenida Atenas Veracruzanas, en la colonia Revolución, luego de que a través de redes sociales comenzara a circular la versión de que una mujer sin vida se encontraba al interior de un vehículo abandonado.

De acuerdo con publicaciones realizadas por usuarios, la mujer estaba desnuda dentro de la unidad estacionada cerca de un establecimiento de mariscos, situación que generó expectación y preocupación entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona. Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar para verificar la situación y confirmaron que se trataba de una mujer en situación de calle que se encontraba en estado inconveniente y utilizaba el automóvil abandonado para dormir.

En el interior del vehículo también fueron localizados solventes, presuntamente consumidos por la mujer. Finalmente, las autoridades descartaron que existiera algún hecho delictivo o una persona fallecida, por lo que todo quedó en una falsa alarma que rápidamente se viralizó en redes sociales. En otro orden de cosas, en Córdoba se pidió la intervención estatal por presunta vulneración de derechos de menor en un proceso familiar.

Según se informó, se trata de una situación en la que un menor habría sido afectado por la falta de cuidado y atención de sus padres, lo que habría llevado a un proceso judicial para determinar la custodia del menor y garantizar su bienestar. La situación ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a la petición de intervención estatal para garantizar los derechos del menor y prevenir cualquier daño adicional.

La autoridad estatal ha prometido tomar medidas para investigar la situación y garantizar la protección de los derechos del menor. La comunidad espera que se tomen medidas efectivas para prevenir la vulneración de derechos de menores en el futuro y garantizar la protección y cuidado de los mismos.

La situación ha generado un debate sobre la importancia de la intervención estatal en casos de vulneración de derechos de menores y la necesidad de proteger a los niños y adolescentes en situación de riesgo. La comunidad espera que se tomen medidas para prevenir la vulneración de derechos de menores y garantizar la protección de los mismos





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