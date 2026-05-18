Falta confirmar identity del fallecido luego de ataque armado en Tuxpan

Un hombre perdió la vida luego de que sujetos armados dispararan contra un automóvil en Tuxpan, en donde se movilizaron diversas instituciones de seguridad y se confirmó la muerte de la víctima.

La violencia volvió a sacudir al municipio de Tuxpan la tarde de este domingo cuando un hombre fue privado de la vida a tiros mientras se encontraba al interior de un automóvil deportivo color rojo.

Los hechos se registraron sobre el libramiento Adolfo López Mateos, a la altura del fraccionamiento Petrópolis, donde sujetos armados arribaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones contra la unidad. Tras perpetrar el ataque los agresores huyeron con rumbo desconocido, dejando a la víctima gravemente herida dentro del vehículo. Paramédicos y corporaciones de seguridad confirmaron posteriormente que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes y procedieron al acordonamiento del área para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes. En apoyo al operativo también se movilizaron integrantes del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Municipal, quienes reforzaron la vigilancia en el sector tras el ataque armado. La identidad de la víctima no había sido confirmada oficialmente.

Sin embargo, familiares arribaron al lugar luego de enterarse de lo ocurrido mediante publicaciones difundidas en redes sociales. Peritos forenses y agentes ministeriales llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, además de asegurar diversos indicios balísticos que serán integrados a la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio





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Tuxpan Ataque Armado Acudieron Policía Estatal Pronto Conductores Armados Asignara Indicios Balísticos

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