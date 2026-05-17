Familia asesinada en un rancho de la Mixteca Poblana: Delincuentes armados ingresaron y asesinaron a 10 personas que estaban en el sitio.

Los sospechosos ingresaron al rancho y mataron a hombres, mujeres y una menor de edad que se encontraban allí. Elementos de seguridad y autoridades investigan los hechos.

Diez integrantes de una familia, entre ellos una bebé, fueron asesinados a tiros en el interior de un rancho en el municipio de Tehuitzingo , en la región mixteca poblana .

Durante la madrugada del domingo, sujetos armados ingresaron a un rancho ubicado en la comunidad de Texcalapa y asesinaron a hombres, mujeres y una menor de edad que se encontraban en el sitio. Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y autoridades de la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables





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