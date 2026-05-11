Familia busca justicia y a TV Azteca después de años sin ayuda

Esta historia muestra la falta de apoyo y solidaridad de las instituciones tradicionales hacia los familiares de los desaparecidos, lo que ha llevado a que estos últimos hagan el trabajo de las autoridades. Además, la negligencia de las instituciones y la falta de recursos en las unidades de investigación crimeales, que se supone que deberían funcionar correctamente, han hecho que el número de desaparecidos siga aumentando. La familia de Julio César Cervantes trabajaba incansablemente para encontrarlo, pero a pesar de sus esfuerzos e información entregada, no se hizo caso y finalmente se enteraron de su muerte cuando su cuerpo fue entregado a la escuela de Medicina.

Julio César Cervantes Cabañas salió un día a la tienda y nunca regresó. Tenía 49 años y una discapacidad intelectual derivada de un accidente que sufrió cuando era adolescente.

Su familia comenzó a buscarlo de inmediato, recorriendo ministerios y hospitales, entre otros lugares. Se entregaron fotografías, huellas digitales, muestras de ADN, testimonios y datos personales, pero nadie les hizo caso.

Finalmente, su cuerpo fue entregado a la Escuela Superior de Medicina del IPN para prácticas forenses y académicas. La familia se enteró de la verdad cuando reconoció a su hijo en una exposición pública de cuerpos humanos y restos anatómicos. El cuerpo había sido alterado por químicos y reactivos utilizados en prácticas forenses, y faltaban órganos. Para superar el trauma, decidieron llamar a TV Azteca para que documentara el caso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoció públicamente la negligencia, omisión e insensibilidad del caso, pero no se investiga el por qué no se coició la información de Cervantes Cabañas





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