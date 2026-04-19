Familia de Joven Fallecido Tras Accidente de Tránsito en Toluca Exige Justicia; Denuncian Convenio y Falta de Responsabilidad

La familia de Daniel, un joven de 17 años que murió una semana después de sufrir un accidente de tránsito en Toluca, denuncia presiones para firmar un convenio de 4 mil pesos y exige que el presunto responsable, quien al parecer conducía ebrio, se haga cargo de sus actos. La investigación inicial se centró en lesiones, pero el caso se agravó con el fallecimiento del menor.

Un trágico suceso sacude al municipio de Toluca , Estado de México, donde Daniel, un joven de tan solo 17 años, perdió la vida tras un lamentable hecho de tránsito. La familia del joven, consternada, acudió al lugar del siniestro encontrando una situación aún más desalentadora. Allegados del presunto responsable intentaron que firmaran un convenio por 4 mil pesos, bajo la aparente promesa de deslindar responsabilidades.

Sin embargo, la historia tomó un giro sombrío una semana después con el fallecimiento de Daniel, y hasta el momento, no hay personas detenidas. El incidente ocurrió la noche del 30 de noviembre de 2024, en la concurrida intersección del Boulevard Solidaridad Las Torres, cerca de la esquina con Venustiano Carranza. Según relata Araceli Peralta Saldívar, madre de Daniel Morales, su hijo había salido a pasear en motocicleta con un amigo cuando fueron brutalmente embestidos por un vehículo tipo tsuru blanco, que al parecer carecía de placas. Un conocido de la familia les alertó sobre el accidente, lo que provocó que se trasladaran de inmediato al lugar. Al llegar, se percataron de la presencia del joven. Araceli Peralta Saldívar enfatiza que, según testimonios de testigos presenciales, el conductor del tsuru blanco se encontraba en aparente estado de ebriedad. Expresó su firme deseo de que el responsable sea identificado y que asuma las consecuencias de sus actos. Lamentablemente, la versión oficial de un elemento policiaco intentó insinuar que Daniel podría haber estado ebrio, una afirmación que la madre rechaza categóricamente, dado que el joven y su acompañante apenas habían salido de casa y no tenían el hábito de consumir bebidas alcohólicas. En medio de la confusión y el dolor, el padre de Daniel accedió a firmar un convenio en el sitio del accidente con un familiar del presunto conductor, quien en ese momento no se encontraba presente. Este acuerdo estipulaba una reparación del daño por la motocicleta de 4 mil pesos, además de cubrir las lesiones sufridas por Daniel y su acompañante. El acuerdo se cerró con un conductor identificado como Mario, a quien la familia nunca vio en el lugar de los hechos. Con el dinero recibido, Daniel fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica. Le practicaron una tomografía, pero el diagnóstico fue devastador: poco tiempo después, le declararon con muerte cerebral. Daniel permaneció internado durante casi una semana antes de perder la vida. La madre relata con profundo pesar el momento en que el médico le comunicó que, a pesar de los procedimientos, no había garantía de que Daniel se recuperara, incluso si se sometía a una intervención. La tomografía, realizada en cuestión de minutos, confirmó la devastadora noticia de muerte cerebral. El vehículo involucrado en el siniestro fue incautado por la fiscalía para las investigaciones pertinentes, y la carpeta de investigación se abrió inicialmente por el delito de lesiones, según los documentos consultados. Daniel, un joven prometedor de 17 años, estaba a punto de culminar sus estudios de preparatoria y soñaba con unirse a la Secretaría de Marina. En caso de no lograr su objetivo, su plan B era formarse como mecánico automotriz, demostrando así su interés por los vehículos y su futuro. Su hermana, Fátima Araceli Morales, lo describe como un joven cariñoso, respetuoso y leal con quienes confiaban en él. A pesar de los desacuerdos familiares, Daniel siempre estuvo presente, capaz de sacarles una sonrisa. Compartió el profundo dolor que la familia está experimentando ante la pérdida de un ser querido tan valioso. Actualmente, la familia de Daniel clama por justicia. Tras la firma del convenio con el familiar de Mario, el paradero y las características físicas del presunto responsable son desconocidos, y no han tenido comunicación alguna con la persona que actuó en su representación. Testigos del hecho afirman que el conductor del tsuru blanco operaba bajo la influencia del alcohol. La familia hace un llamado desesperado al responsable para que reaccione, se sensibilice ante el profundo dolor que han causado y asuma su responsabilidad. Expresan su temor de que el caso quede impune y desean que nadie más tenga que pasar por una experiencia tan desgarradora





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