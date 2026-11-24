La viuda de Luis Armando Almanza Dauzón reclama la indemnización prometida por el seguro de la empresa constructora tras la muerte del odontólogo en la carretera Coatepec-Xalapa.

La familia de Luis Armando Almanza Dauzón, un odontólogo de 31 años, continúa en espera de recibir una indemnización por su fallecimiento, casi un año después de que sufriera un accidente fatal en la carretera estatal Coatepec-Xalapa. El secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Leonardo Cornejo Serrano, afirmó durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz que el daño económico se cubrirá a través del seguro contratado por la empresa constructora responsable de las obras de rehabilitación en la vía.

Garantía del Seguro ante el Congreso

Leonardo Cornejo Serrano aseguró durante su intervención parlamentaria que la reparación del daño a la familia del odontólogo fallecido se realizará exclusivamente mediante los recursos del seguro de construcción de la empresa encargada de los trabajos vial, aunque no especificó montos ni fechas concretas para el pago. El titular del SIOP explicó que las pólizas de seguros por daños a terceros son obligatorias en todos los contratos firmados a nombre del Estado para ejecutar obras públicas, y que estos recursos se están gestionando actualmente para atender el caso.

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El funcionario gubernamental indicó que el expediente está siendo atendido conjuntamente por la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y que se llevan a cabo los trámites necesarios ante las compañías aseguradoras para formalizar la compensación económica. Cornejo Serrano enfatizó la necesidad de cumplir con la obligación moral y legal de realizar el pago a la viuda de Almanza Dauzón, asegurando que "se le tiene que pagar" por el perjuicio sufrido.

Retrasos Administrativos y Jurídicos

Ante las preguntas sobre la prolongada demora en la entrega de la indemnización, el Secretario de Infraestructura atribuyó el retraso a los procesos internos de las aseguradoras y a la complejidad de los procedimientos jurídicos y administrativos que deben seguirse. Leonardo Cornejo Serrano señaló que la resolución del pago es actualmente un tema legal entre las diferentes entidades de seguros involucradas, lo cual ha impedido una resolución inmediata para los beneficiarios.

El funcionario dejó claro que el desembolso económico a la familia no está condicionado al resultado de las investigaciones penales o administrativas sobre las condiciones de la carretera en el momento del accidente. Según Cornejo Serrano, la función del seguro es cubrir el daño de manera independiente a la determinación de responsabilidades legales, las cuales se resuelven por separado entre la aseguradora y la parte responsable.

Demandas de la Viuda ante la Inacción

Karen Valeria Cano Vázquez, esposa del fallecido, ha denunciado públicamente la falta de avances en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la retención de la motocicleta de su esposo desde hace varios meses. La viuda señaló durante una protesta frente al Palacio de Gobierno el 29 de junio de 2026 que la dependencia fiscal no había recabado las declaraciones de testigos, alegando inicialmente que el personal estaba de vacaciones o que no había recursos humanos disponibles.

Cano Vázquez solicitó formalmente la intervención inmediata de varias autoridades, incluyendo a la gobernadora Rocío Nahle García, el secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil, el titular de la SIOP Leonardo Cornejo Serrano y la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. La familia sostiene que no ha habido progreso real en la resolución de su caso ni en la entrega de la indemnización prometida por el gobierno estatal.

Circunstancias del Accidente y Contexto Familiar

Luis Armando Almanza Dauzón falleció el 28 de noviembre de 2025 cuando circulaba en motocicleta por un tramo de la carretera Coatepec-Xalapa que se encontraba en reparación. Según sus familiares, el odontólogo cayó en un bache generado por los trabajos de rehabilitación de la vía, los cuales carecían de los señalamientos adecuados para advertir a los conductores sobre el riesgo existente en la zona.

Al momento del percance, Almanza Dauzón se dirigía a la ciudad de Xalapa con el propósito de comprar unos patines como regalo de cumpleaños para su hijo de 4 años. Era padre de un niño pequeño y esperaba a su segundo hijo, quien nació póstumamente tras el accidente, lo que intensifica la vulnerabilidad económica y emocional de la familia en este proceso de espera por la indemnización.