Familia de minero guanajuatense fallecido en Sinaloa solicita apoyo para traslado de restos

Familiares de Abraham Aguilera, minero de Guanajuato fallecido en la mina Santa Fe de Sinaloa, piden ayuda al gobierno municipal para repatriar sus restos. La presidenta municipal Samanta Smith Gutiérrez ofrece su apoyo.

Guanajuato , Gto.- Familiares de Abraham Aguilera, el minero originario de Guanajuato fallecido en la mina Santa Fe de Sinaloa , han solicitado el apoyo del gobierno municipal de Guanajuato para acelerar el traslado del cuerpo de su ser querido de regreso a su hogar. La trágica noticia del fallecimiento de Abraham, quien perdió la vida en un derrumbe el pasado 25 de marzo en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa , ha sumido a su familia en un profundo dolor.

Este sábado por la noche, la presidenta municipal de Guanajuato, Samanta Smith Gutiérrez, expresó sus condolencias a través de un mensaje en sus redes sociales, donde lamentó la pérdida de Abraham Aguilera, cuyo cuerpo fue finalmente identificado el sábado 11 de abril por la Fiscalía del Estado de Sinaloa. La alcaldesa, al enterarse de la situación, instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana a mantener contacto permanente con la familia del minero para brindarles acompañamiento y apoyo en este difícil momento. El mensaje de la presidenta municipal sirvió como catalizador para que los familiares de Abraham Aguilera solicitaran urgentemente ayuda para el traslado de los restos mortales del minero, quien tenía tan solo 33 años de edad. Su mayor deseo es poder darle santa sepultura a la brevedad y comenzar el proceso de duelo en su tierra natal. \La incertidumbre y la espera han sido largos y dolorosos para la familia de Abraham. La noticia del derrumbe en la mina Santa Fe, que se cobró la vida de varios mineros, incluyendo a Abraham, generó una gran preocupación en Guanajuato. La publicación de la presidenta municipal, Samanta Smith Gutiérrez, en las redes sociales, donde expresó su pesar y ofreció apoyo, fue un consuelo para la familia. Sin embargo, la verdadera necesidad era acelerar el proceso para poder repatriar el cuerpo de Abraham. Familiares, como Lorena González, quien manifestó ser familiar de Abraham Aguilera, expresaron en la publicación la angustia vivida durante estos días de espera y la urgencia de contar con el apoyo del gobierno municipal para agilizar el traslado. La búsqueda de justicia y la necesidad de honrar la memoria de Abraham, un hombre joven que dejó este mundo de forma inesperada, son los pilares fundamentales que impulsan a sus seres queridos a solicitar ayuda. A pesar del dolor, la esperanza de una pronta respuesta y el apoyo de las autoridades locales son fundamentales para que la familia pueda cerrar este capítulo trágico y comenzar a sanar. \Mientras tanto, en la mina Santa Fe en Sinaloa, las labores de rescate continúan. Los equipos de rescate y los mineros se esfuerzan por localizar al cuarto minero que permanece atrapado en el interior de la tierra. La situación en la mina es crítica, y la preocupación por la seguridad y el bienestar de los mineros atrapados es constante. El derrumbe en la mina Santa Fe ha sido un duro golpe para la comunidad minera y ha puesto de manifiesto los riesgos asociados con este tipo de trabajos. La tragedia ha generado un debate sobre las condiciones de seguridad en las minas y la necesidad de implementar medidas más estrictas para proteger la vida de los mineros. La búsqueda del cuarto minero sigue siendo una prioridad, y la esperanza de encontrarlo con vida es lo que mantiene a los equipos de rescate trabajando sin descanso. La comunidad de Guanajuato se une al dolor de la familia Aguilera y espera que las autoridades municipales brinden el apoyo necesario para que puedan despedir a su ser querido con dignidad y encontrar consuelo en este momento de gran tristeza





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