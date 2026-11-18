Las hijas de Sandra González, víctima de atropellamiento fatal que cobró tres vidas, asumieron la operación del puesto de comida para cubrir los gastos médicos de su madre.

Las hijas de Sandra González han asumido la responsabilidad de reactivar el puesto de comida donde laboraba su madre desde hace nueve años, con el objetivo explícito de costear las elevadas facturas médicas derivadas de un grave accidente de tránsito. Esta decisión operativa surge como respuesta directa a las secuelas físicas que la conductora sufrió cuando fue atropellada por un vehículo conducido en estado de ebriedad.

Detalles del Incidente y Víctimas

El siniestro ocurrió la semana pasada frente a una estación del metro, donde Sandra González resultó herida junto a otras vendedoras ambulantes. La colisión causó la muerte inmediata de tres compañeras de trabajo de la víctima principal, mientras que dos personas más sufrieron heridas graves que requieren hospitalización continua. Las autoridades identificaron al conductor como Jorge Demyanenko, de 61 años de edad, quien fue arrestado por conducir bajo la influencia de sustancias intoxicantes.

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Intervención Médica de Sandra González

Sandra González ha sido sometida a dos cirugías complejas para reparar los daños óseos severos sufridos en su pierna derecha. Los médicos tuvieron que implantar material metálico, descrito como hierro, para estabilizar los huesos fracturados y asegurar la union de los fragmentos óseos. Aunque la familia reportó inicialmente el temor de que la madre hubiera perecido en el evento, el estado de la paciente ha mejorado significativamente y actualmente se encuentra consciente, aunque aún no tiene la capacidad de hablar.

Reacción de la Familia y Campaña GofundMe

Juan Carlos González reportó que las hijas de la víctima decidieron asumir la operación diaria del negocio de hot dogs para aliviar la carga financiera sobre su madre. El objetivo principal es eliminar las preocupaciones relacionadas con el pago de la renta y los gastos de subsistencia familiar. Para complementar los ingresos del negocio, la familia ha creado una campaña en la plataforma GofundMe dirigida a cubrir los gastos médicos, anticipando que los costos de la atención continua serán muy elevados.

Estado Legal del Conductor Implicado

Jorge Demyanenko permanece recluido en la cárcel desde el momento de su arresto. Las autoridades le han fijado una fianza de más de 6 millones de dólares, reflejando la gravedad de las acusaciones por conducir en estado de ebriedad y causar lesiones fatales. Este medida legal mantiene al presunto responsable detrás de las rejas mientras el sistema judicial procesa el caso y la familia de Sandra González se enfoca en su recuperación física.