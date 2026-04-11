Familia de Trabajador Fallecido en Accidente Recibe Apoyo y Luto en el Panteón Valle del Santo Cristo

La familia de Juan José, trabajador de GM, enfrenta el duelo tras su fallecimiento en un accidente. Se relatan los detalles de la tragedia, la búsqueda en hospitales y el apoyo recibido por la empresa. La comunidad se une en el luto, mientras los trámites legales y de indemnización inician.

En relación con la atención posterior al trágico accidente, la familia ha informado que representantes de Recursos Laborales de la empresa General Motors (GM) ya han mostrado su apoyo, aunque los procesos formales de indemnización y los trámites legales aún están en fase de inicio. Los restos mortales del trabajador, identificado como Juan José, fueron sepultados en el panteón Valle del Santo Cristo. Allí, familiares y amigos se congregaron para despedirlo con respeto y cariño.

Su cuñado, quien solicitó mantener su nombre en reserva, compartió el profundo dolor que embarga a la familia, especialmente a su esposa, Rosario, y a sus tres hijos: Estefanía, Juan y Carlos, cuyas edades son 18, 24 y 26 años, respectivamente. “Su hija era el centro de su amor… la muchacha está devastada, prácticamente”, relató conmovido.\La búsqueda desesperada en hospitales fue un episodio doloroso que marcó las horas posteriores al accidente. El familiar narró la angustia y la incertidumbre vividas al enterarse del siniestro a través de las redes sociales. Se dirigieron de inmediato a diferentes hospitales, aferrándose a la esperanza de encontrar a Juan José entre los heridos. “Llegamos a un hospital y preguntamos por él, pero en la recepción nos dicen: ‘Mire, no tenemos a ningún paciente con ese nombre’”, relató con pesar. La desorientación y el desconcierto los llevaron al departamento de relaciones laborales de la empresa, donde finalmente recibieron la confirmación más dolorosa: el fallecimiento de Juan José.\Según los primeros informes preliminares, se presume que Juan José viajaba en la parte trasera del camión, la zona que sufrió el impacto más fuerte de la locomotora. Esta circunstancia habría provocado su muerte como consecuencia directa del impacto y la volcadura del vehículo. La familia, ahora enfrentando el duelo y los procedimientos legales, cuenta con el apoyo inicial de Recursos Laborales de GM. Sin embargo, la formalización de los trámites de indemnización y el establecimiento de los aspectos legales aún están en curso. La comunidad se une en el luto, ofreciendo sus condolencias a la familia y recordando a Juan José con afecto. La tragedia pone de manifiesto la importancia de la seguridad laboral y la necesidad de una rápida y eficiente respuesta en situaciones de emergencia. Los detalles del accidente aún están siendo investigados, y se espera que se esclarezcan las causas y circunstancias que llevaron a esta lamentable pérdida





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