Familia Deportada a Honduras Tras Asistir a Cita Migratoria: La Comunidad se Une en Apoyo

Una familia, incluyendo dos menores, fue deportada a Honduras después de asistir a una cita en la corte en Charlotte. La comunidad de Durham reacciona con indignación y ofrece apoyo a la familia afectada.

DURHAM , Carolina del Norte. – Genesis, de 11 años, y Denis, de 6 años, dos menores, viajaron el lunes 6 de abril a una cita en la corte en Charlotte junto a sus padres. Una tía, Lillian, los esperaba afuera. Casi dos horas después, recibió una llamada telefónica inesperada de un agente federal informándole que habían sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ).

La madrugada del jueves 9 de abril, la tía Lillian se enteró con consternación de que toda la familia había sido deportada a Honduras. La situación ha generado una profunda preocupación y un sentimiento de injusticia en la comunidad, especialmente en Durham, donde residían los menores y sus padres. La familia, que había cumplido rigurosamente con todos los requisitos y citas ante las autoridades migratorias, se encontró de repente separada y enviada de regreso a su país de origen sin previo aviso. Esta acción ha destrozado la vida de los niños y sus padres, quienes ahora se enfrentan a la ardua tarea de reconstruir su vida en un entorno desconocido y sin ningún tipo de apoyo material.\La tía Lillian, visiblemente afectada por la situación, emitió un comunicado de prensa a través de la organización Siembra NC, destacando la necesidad urgente de apoyo para la familia. En el comunicado, enfatizó que los miembros de la familia fueron enviados a Honduras únicamente con la ropa que llevaban puesta, lo que resalta la gravedad de su situación. Lillian hizo hincapié en que la familia había cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones, incluyendo asistir puntualmente a las citas programadas con funcionarios de inmigración durante cuatro años. No existían antecedentes penales ni ningún motivo aparente para la detención y deportación. La familia, incluyendo Genesis y Denis, se presentaba a todas las citas, la última el lunes 6 de abril a las 11:00 a.m. La tía Lillian denunció la injusticia de la situación y la crueldad de la deportación repentina, pidiendo apoyo para la familia que se encontró sin pertenencias ni recursos al llegar a Honduras. La comunidad escolar de la escuela Burton Elementary, donde asisten los dos menores, también expresó su indignación y preocupación. Los maestros y otros miembros de la comunidad escolar resaltaron la integridad y el buen comportamiento de Genesis y Denis. El maestro Brandon Daniel, de Burton Elementary Magnet School, lamentó profundamente la ausencia de sus estudiantes, destacando la colaboración y la ayuda que Genesis brindaba a sus compañeros y maestros. Andreina Malki, de Siembra NC, señaló el impacto emocional y psicológico que esta situación tiene en los niños, quienes fueron separados de su escuela, sus pertenencias y su entorno sin ninguna explicación.\La detención y deportación de la familia ha generado una fuerte reacción en la comunidad de Durham. Líderes locales ofrecieron acompañar a los residentes a sus citas migratorias como muestra de apoyo y solidaridad. La concejal de Durham, Javiera Caballero, expresó la determinación de la comunidad de proteger a sus niños y acompañarlos en sus trámites migratorios. La organización Siembra NC ha confirmado al menos 20 detenciones de solicitantes de asilo en Charlotte en lo que va del año 2026, y abogados que trabajan con la organización han reportado muchos más casos similares. La mayoría de estas personas no tenían antecedentes penales, lo que en muchos casos les permitiría solicitar asilo. La situación de la familia de Genesis y Denis es un ejemplo de las difíciles circunstancias que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos, quienes, a pesar de cumplir con los requisitos legales y participar en los procesos migratorios, pueden ser sometidos a detenciones y deportaciones inesperadas. La comunidad se ha unido para brindar apoyo y abogar por un trato justo y humano para todos los inmigrantes





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