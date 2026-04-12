Familia Enfrenta Cárcel y Amenazas tras Rechazar Extorsiones y Denunciar Tortura en México

La familia Estrada lucha por sobrevivir ante acusaciones de homicidio y amenazas, a pesar de las pruebas de tortura y la inacción de las autoridades mexicanas tras rechazar extorsiones.

Carlos Estrada y sus familiares enfrentan una dura batalla legal tras ser acusados de homicidio, un cargo que surge luego de negarse a pagar extorsiones. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) ha reconocido pruebas de tortura, la familia se enfrenta a la cárcel y a constantes amenazas, mientras que las autoridades parecen ignorar sus reclamos.

La historia, que se extiende por nueve largos años, comenzó cuando Carlos Estrada Betancourt, ebanista de profesión, decidió dejar de pagar el “derecho de piso” exigido por un vecino, presunto miembro de un cártel y conocido vendedor de droga, en la alcaldía Iztapalapa. Esta decisión marcó el inicio de una pesadilla que ha llevado a la familia a un sufrimiento constante y a una lucha desesperada por obtener justicia.\El calvario de la familia Estrada se intensificó cuando Carlos, su hijo Cristhian y un sobrino fueron acusados de dos homicidios y dos tentativas de homicidio. A pesar de haber sido inicialmente absueltos, una defensa deficiente y una serie de irregularidades dentro del Poder Judicial han mantenido a Cristhian encarcelado en una prisión de máxima seguridad en la Ciudad de México, cumpliendo una sentencia de 53 años de reclusión. Mientras tanto, Carlos y su sobrino viven con el temor constante de ser detenidos en cualquier momento. La CDHCDMX, al reconocer la tortura sufrida por los tres, emitió una recomendación que evidencia el uso sistemático de esta práctica por parte de la policía capitalina. Sin embargo, la familia ha encontrado una barrera infranqueable ante la falta de respuesta y apoyo de las autoridades. Han tocado puertas en diversas instancias gubernamentales y judiciales, incluyendo la Jefatura de Gobierno, la Presidencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin obtener una solución a su caso. La desesperación los llevó a enviar una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde relataron las atrocidades que han vivido, solicitando su intervención ante la evidente impunidad en su país.\El relato presentado a la CIDH expone el presunto involucramiento de agentes policiales, policías de Investigación y del Ministerio Público con individuos dedicados a la extorsión y la venta de droga. La noche del junio de 2017, una balacera en las cercanías de la vivienda de los Estrada precedió a una irrupción violenta de civiles armados y policías en su domicilio. Carlos fue sacado a la fuerza mientras la familia era amenazada de muerte. La familia, incluyendo cuatro menores de edad, buscó refugio en la azotea, escuchando los disparos y observando cómo los invasores saqueaban la vivienda. Cristhian y su primo fueron detenidos, supuestamente acusados por los vecinos de robo. Los testigos identifican a varios agentes como los coordinadores de la operación. La historia de la familia Estrada revela una trama de corrupción, extorsión y abuso de poder, donde la búsqueda de justicia se convierte en una lucha contra un sistema que parece proteger a los victimarios





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