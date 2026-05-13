Familia intoxicada en #Iztapalapa atendida por SGIRPC

El personal de la SGIRPC acudió a una unidad habitacional en Iztapalapa para ayudar a una familia intoxicada con monóxido de carbono, 5 adultos y 3 menores resultaron afectados, tras ser evaluados por paramédicos y traslados a una clínica del IMSS, los personal del bomberos procedrieron con la ventilación y el corte del suministro de gas.

SGIRPC estuvo presente para ayudar a una familia intoxicada en una comunidad de # Iztapalapa 5 adultos y 3 menores de edad resultaron afectados por la inhalación de monóxido de carbono en una vivienda de la Unidad Habitacional Albarrada .

Los paramédicos del #CRUM evaluaron a los afectados y los trasladaron a una clínica del #IMSS para su atención médica. Personales del #Bomberos de la Ciudad de México pusieron en orden la ventilación y el corte del suministro de gas en la comunidad. Sin daños mayores reportados hasta el momento. Publicado en las redes sociales de la SGIRPC en May 13, 2026





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SGIRPC Familia Intoxicada En #Iztapalapa Exposición A Monóxido De Carbono Atendida Por SGIRPC Bomberos De La Ciudad De México Iztapalapa Unidad Habitacional Albarrada Centro Regulador De Urgencias Médicas Instituto Mexicano Del Seguro Social

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