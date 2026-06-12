Familia separada por migración y duelo: la lucha de una manicurista para reunirse con su esposo tras deportación y muerte

Una trabajadora manicurista en Maryland enfrenta la separación de su familia tras la detención migratoria de su esposo, su deportación a El Salvador y su posterior fallecimiento. Mientras ella permanece en EE. UU. intentando mantener su trabajo y buscar una solución legal, lucha con el duelo, el desarraigo y el temor de perderse el crecimiento de su hijo menor, cuyo primer año de vida transcurrirá sin su padre. La historia refleja las consecuencias devastadoras de las políticas migratorias en la vida de una familia que buscaba una mejor vida.

Mientras trabaja como manicurista y pedicurista en Maryland , Laboy declara que siente que ha perdido todo tras la detención de su esposo durante un operativo migratorio.

La familia se desintegró: su esposo fue arrestado y ella, desesperada por mantener a sus hijos y organizar la mudanza, optó por enviarlos a El Salvador con él, considerando que desde allí sería más manejable económicamente cuidarlos. Ahora, ella permanece en Estados Unidos luchando por adaptarse a una nueva rutina mientras espera una posible solución migratoria que le permita reunirse con su esposo.

Laboy reconoce que regresar a El Salvador después de años en Estados Unidos ha sido una experiencia compleja; se siente como en un lugar desconocido, con amigos de su edad que ya no están y una sensación de desarraigo. El esposo, mexicano que vivía solo en Maryland, falleció tras una emergencia médica donde su casero lo ayudó a llegar al hospital, pero no se pudo salvar; su familia lo buscó a distancia por semanas.

Los abogados que representan a la familia señalan que, aunque la deportación del esposo retrasa cualquier trámite migratorio, intentarán tramitar los papeles correctamente para buscar una reunificación. Laboy insiste en que no pueden detener sus vidas esperando un documento. La pareja tiene un bebé que pronto cumplirá un año, y Laboy teme perderse sus hitos como sus primeros pasos. Tras años construyendo una vida en Estados Unidos, la familia vio sus sueños truncados.

Vinieron buscando una mejor vida y sintieron que se la quitaron. Laboy, que no es de El Salvador, debe empezar de nuevo en un país que ya no siente como el suyo, mientras clama por una oportunidad de rehacer su vida junto a su esposo e hijos





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