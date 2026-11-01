Familia Taddei en el poder y desaparición de Fabián Molina en México

El apellido Taddei figura en INE y gobierno de Sonora; mientras la hermana de Fabián Molina busca a su hermano desaparecido en Sonora, denuncia inacción oficial.

La familia Taddei ha consolidado su presencia en diversas instituciones públicas de México, desde el Instituto Nacional Electoral hasta el gobierno estatal de Sonora y programas federales, mientras en ese mismo estado una mujer busca desesperadamente a su hermano desaparecido desde 2023.

Taddei en el INE y gobierno de Sonora

El apellido Taddei se ha extendido durante los últimos años por distintas áreas del poder público en México. Del Instituto Nacional Electoral al gobierno de Sonora; de los programas federales del Bienestar a la empresa estatal encargada del litio, integrantes de esta familia originaria de Cananea, Sonora, han ocupado cargos en instituciones federales, estatales y organismos públicos. La historia tiene dos figuras centrales: Guadalupe Taddei Zavala, quien llegó a la presidencia del INE en abril de 2023 después de una larga carrera electoral, y su primo Jorge Luis Taddei Bringas, académico universitario que acompañó durante años el movimiento político de Andrés Manuel López Obrador antes de que se conformara el partido Morena. A partir de esas dos ramas, el apellido comenzó a aparecer en diferentes espacios de la administración pública.

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La presencia de familiares en cargos gubernamentales no constituye por sí misma una irregularidad, pero su número, los niveles de responsabilidad alcanzados y la cercanía política de algunos de sus integrantes con los gobiernos de Morena han colocado a los Taddei bajo el escrutinio público. Guadalupe Taddei construyó su trayectoria principalmente dentro de los organismos electorales. Es pionera en los trabajos de creación del padrón electoral y lista nominal con fotografía en México. Acumuló casi tres décadas de experiencia en la materia, ocupó la presidencia de l Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora entre 2014-2021 y, posteriormente, encabezó el Instituto Sonorense de Transparencia Informativa.

En abril de 2023 alcanzó la posición de mayor relevancia de su carrera: la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Su designación no surgió de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. Ante la falta de consenso, el procedimiento concluyó mediante insaculación, mecanismo contemplado para renovar el Consejo General. Su llegada estuvo acompañada desde el principio por cuestionamientos sobre los vínculos políticos de algunos integrantes de su familia con Morena y con Andrés Manuel López Obrador.

Controversia política y vínculos familiares

Especialmente con Jorge Luis Taddei Bringas, quien fue nombrado delegado de los Programas para el Desarrollo en Sonora a partir de diciembre de 2018, desempeñando el cargo hasta su renuncia el 3 de noviembre de 2023 para buscar una candidatura al Senado. El entonces presidente López Obrador respondió públicamente a la controversia. Aseguró que no conocía personalmente a Guadalupe Taddei, pero reconoció una relación previa con su familia. Declaró que no conocía a la señora Taddei, pero que sí conocía a la familia Taddei, al responder a publicaciones que difundieron una foto en la que supuestamente aparecía acompañado por la nueva presidenta del INE.

La búsqueda de Fabián Molina en Sonora

Paralelamente a estos escándalos políticos, Berta Alicia Molina Hidalgo lleva más de tres años buscando a su hermano Fabián, desaparecido el 12 de abril de 2023, cuando tenía 43 años. Era comerciante, fisiculturista y padre de dos hijos. Según relata su hermana, hombres vinculados con la delincuencia organizada se lo llevaron del domicilio donde también trabajaba. Desde entonces, su familia desconoce su paradero. Berta Alicia denuncia la falta de avances en las investigaciones y asegura que las autoridades han hecho muy poco para localizarlo.

Desesperación, impotencia, dolor, porque dejan un gran dolor, expresa al recordar la ausencia de su hermano, quien al momento de desaparecer tenía dos hijos de 29 y 22 años. Ante la falta de resultados, se incorporó al colectivo Madres Buscadoras con una Luz en el Corazón Hasta Encontrarlos, una organización con nueve años de existencia, cuyos integrantes recorren terrenos con picos y palas en busca de sus familiares desaparecidos. Nosotros tenemos que hacer lo que el gobierno no quiere hacer. Lo que le correspondería al gobierno, que él tiene una deuda con nosotros por toda esa inseguridad que vivimos, reclama.

Impunidad y esperanza de recuperación

Explica que las jornadas de búsqueda dependen de la programación de la Comisión de Búsqueda, pues las integrantes del colectivo no pueden salir solas. Durante estos años ha acompañado a madres que han logrado recuperar los restos de sus hijos, mientras ella continúa sin noticias de Fabián. Berta Alicia considera que las desapariciones van en aumento y advierte que ninguna persona está a salvo. Rechaza los prejuicios contra las víctimas y sostiene que muchas son privadas de la libertad sin estar relacionadas con actividades ilícitas.

Pese al tiempo transcurrido, mantiene la esperanza de encontrar a su hermano. Sí, toda la confianza, la fe y la certeza, responde cuando se le pregunta si cree que volverá a verlo. Su petición a la ciudadanía es proporcionar información sobre posibles sitios clandestinos donde puedan encontrarse personas desaparecidas. Nosotros no buscamos culpables, buscamos a nuestros seres queridos, enfatiza. Mientras el apellido Taddei enfrenta escrutinio por su influencia en la administración pública, la familia de Fabián Molina lucha contra la impunidad que deja huérfanos de verdades a tantas familias mexicanas.