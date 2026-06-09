Familiares de Ayotzinapa denuncian operativo en su contra al llegar a CDMX

Padres de los 43 normalistas desaparecidos acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de entorpecer las investigaciones y de retenerlos en Tlalpan bajo acusaciones falsas de portar explosivos. Exigen reunión con Gobernación y acceso al archivo militar.

Ciudad de México. - Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron un operativo en su contra para impedir su llegada a la Ciudad de México durante una nueva jornada de movilizaciones, en la que planeaban unirse a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al arribar al antimonumento de los 43, ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma, los familiares de los estudiantes señalaron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha realizado un puerquero con las líneas de investigación del caso, y exigieron el regreso del grupo de expertos independientes, así como el acceso al archivo del Ejército mexicano, que consideran clave para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014. Las declaraciones se dieron en un ambiente de tensión, con los manifestantes portando lonas y pancartas que exigían justicia y verdad.

La señora María de Jesús relató que, en su intento por ingresar a la capital, fueron retenidos en la caseta de cobro de Tlalpan, donde autoridades los acusaron de transportar artefactos explosivos en los camiones. Nos querían sembrar evidencias falsas, difamándonos para que el pueblo ya no nos apoye, expresó con indignación, mientras exigía que se esclarezca la desaparición de los normalistas.

Los familiares también demandaron un encuentro con las autoridades federales en la Secretaría de Gobernación el próximo 12 de junio, un día después de la inauguración del Mundial de Fútbol, fecha que consideran simbólica para no olvidar la lucha. Duele tener un gobierno indiferente, afirmaron, y acusaron cobardía por parte de las autoridades que subieron a los camiones a revisar, pensando que nosotros traemos las armas, por eso nos enojamos y les dijimos que nuestras armas son las lonas.

El señor Mario González, otro de los voceros, denunció un operativo tan grande para detener a las madres de los 43 normalistas, a quienes el gobierno les tiene un temor muy grande. A estas madres les tienen miedo, pero nada nos va a detener, vamos a seguir adelante, sentenció. González criticó que el gobierno ya no puede pedir más líneas de investigación porque no las tienen, están haciendo un puerquero con las líneas que dejaron los expertos.

Asimismo, acusó a la Secretaría de Gobernación de no tener vergüenza: Ahorita no dejan pasar a estas madres, carajo, qué sinvergüenzas son. Isidoro Vicario, representante de los familiares, detalló que los padres y madres fueron retenidos por más de cinco horas y cuestionó: ¿Qué peligro pueden representar unas madres que buscan a sus hijos?

Finalmente, reiteraron que el movimiento será pacífico y que no permitirán que el caso Ayotzinapa quede en un segundo plano, especialmente durante el Mundial, donde la atención mediática se centra en otros temas. La lucha continúa con el respaldo de otros grupos sociales y sindicales que exigen verdad y justicia para las víctimas





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