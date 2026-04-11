Familiares de Desaparecidos Denuncian Deficiencias en Investigaciones y Exigen Acciones Concretas

Familiares de personas desaparecidas en la región de Orizaba-Córdoba denuncian graves deficiencias en los procesos de investigación y búsqueda. Destacan la falta de análisis de contexto, errores en el procesamiento de datos y la ausencia de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Familiares de personas desaparecidas en la región han denunciado graves deficiencias en los procesos de investigación y búsqueda , tras una exhaustiva revisión de expedientes durante una reunión con las autoridades competentes. La principal preocupación manifestada es la flagrante falta de análisis de contexto en las carpetas de investigación, un factor crucial que obstaculiza la comprensión de las circunstancias específicas que rodean cada caso de desaparición.

Esta omisión, según los familiares, impide una adecuada identificación de posibles responsables y dificulta la definición de las zonas de búsqueda más relevantes y efectivas. La ausencia de este análisis de contexto, que debería incluir información detallada sobre el entorno social, político y económico en el que se produjo la desaparición, es considerada un error fundamental que compromete la eficacia de las investigaciones y, en última instancia, la posibilidad de encontrar a las víctimas.\Lilia Jiménez Sandoval, destacada integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, fue una de las principales voceras de esta denuncia, enfatizando la gravedad de la situación. Según Jiménez Sandoval, sin un análisis de contexto profundo, resulta prácticamente imposible reconstruir la cadena de eventos que condujeron a la desaparición y, por ende, identificar a los responsables y determinar las áreas donde se deben enfocar los esfuerzos de búsqueda. Además de la falta de análisis de contexto, se han señalado errores significativos en el procesamiento de datos cruciales para la investigación. Se han detectado fallos en las sábanas de llamadas telefónicas, errores en la transcripción de testimonios y omisiones en la recopilación de evidencia, lo cual ha generado una profunda preocupación entre los familiares, quienes ven en estos errores un obstáculo adicional para el avance de las investigaciones. La manipulación o el mal manejo de la información, sumado a la falta de análisis contextual, dificultan la obtención de resultados concretos y la consecución de justicia.\Otro punto crucial que generó inconformidad entre los familiares es la ausencia de la Comisión Estatal de Búsqueda en las recientes reuniones de revisión de expedientes. La participación de esta comisión es considerada fundamental, ya que su conocimiento técnico y su capacidad de coordinación son esenciales para el buen funcionamiento de los procesos de búsqueda. Los familiares expresaron su malestar al señalar que, a pesar de haber extendido la invitación a la comisión, ésta simplemente no asistió a las reuniones. Esta ausencia fue interpretada como una falta de compromiso por parte de las autoridades y como un indicio de la poca prioridad que se le estaría dando a la búsqueda de las personas desaparecidas. Ante esta situación, los integrantes del colectivo han exigido a las autoridades que tomen medidas más concretas y efectivas en campo, que se realicen operativos de búsqueda en las zonas identificadas como de riesgo y que se fortalezca la coordinación entre las diferentes instancias involucradas en la investigación y la búsqueda. Finalmente, el texto también informa sobre un incidente aparte: 7 personas resultaron heridas tras una explosión en un departamento ubicado en Rincón de Palma Real, en Veracruz Puerto, añadiendo un elemento de preocupación adicional para la comunidad





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