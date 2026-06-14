Familiares de desaparecidos exigen a la Fiscalía intensificar búsqueda en Huitzilac

Manifestantes en Morelia piden a autoridades reforzar operativos y garantizar seguridad para localizar a Dorian Olivo y Marisol Chávez, desaparecidos en Huitzilac desde el 2 de junio.

Familiares y amigos de Dorian Alí Olivo Rodríguez y de Marisol Chávez Casarrubias marcharon por las calles de Morelia el pasado sábado para exigir a la Fiscalía de Morelos que intensifique las acciones de búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos.

Los manifestantes, portando pancartas con las fotografías de los desaparecidos y mensajes de solidaridad, recordaron que los jóvenes, originarios de Cuautla, se dirigieron a Huitzilac el 2 de junio y que desde entonces no se ha sabido nada de ellos. Según la versión de la familia, Marisol iba a encontrarse con una persona que supuestamente le entregaría una deuda pendiente y Dorian la acompañó por petición de una prima que los conocía.

La última señal de vida fue cuando avisaron a una amiga que se encontraban en el entronque de la carretera federal que lleva a Huitzilac, partiendo del chapitel de la parroquia de San José El Calvario, al norte de Cuernavaca. A partir de ese momento, la zona se volvió inaccesible para la familia, que denuncia los riesgos de inseguridad y la imposibilidad de lanzar sus propias peñas de búsqueda en un territorio caracterizado por barrancas profundas y bosques cerrados.





Frente al Palacio de Gobierno, Odilia Rodríguez Rosas, madre de Dorian, leyó un emotivo pronunciamiento en el que pidió que el caso no se reduzca a una cifra estadística.

"Dorian no es solamente un dato, es un hijo, un hermano, un tío, un amigo; un ser humano con sueños y una familia que lo espera en casa", afirmó, haciendo un llamado a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante las desapariciones. También solicitó a los medios de comunicación difundir responsablemente las fichas de búsqueda, evitando perjudicar la investigación.

Al concluir la movilización, ambas familias concedieron entrevistas separadas, pero coincidieron en la necesidad de fortalecer las labores de localización y de mantener abiertas todas las líneas de investigación. Rodríguez Rosas aclaró que su hijo sí está matriculado en la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aunque la rectora Viridiana Aydeé León Hernández había comunicado que Dorian no forma parte de la matrícula activa.

La familia aseguró que no ha recibido extorsiones ni peticiones de rescate y que la motocicleta en la que viajaban los jóvenes sigue sin ser encontrada.



En cuanto a los avances de la investigación, las autoridades han informado que las diligencias continúan, aunque no han presentado una hipótesis clara sobre lo sucedido.

"Siento que mi hijo está vivo, que lo tienen retenido contra su voluntad", expresó la madre, mientras que Araceli Chávez, hermana de Marisol, pidió ampliar los recorridos de búsqueda en las barrancas y áreas boscosas de Huitzilac, sin descartar la posibilidad de un accidente de tránsito o una caída en una curva peligrosa, dadas las características del terreno. Ambas familias solicitaron a la gobernadora Margarita González Saragía reforzar los operativos de búsqueda y garantizar la seguridad de los equipos que ingresen al campo.

La presión social y los pedidos de apoyo institucional continúan mientras la comunidad y las autoridades intentan esclarecer el destino de Dorian y Marisol, dos jóvenes que siguen sin ser encontrados y cuya familia aguarda respuestas concretas





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