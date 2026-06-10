Familiares de desaparecidos y normalistas retenidos en caseta de Tlalpan

Alrededor de 10 autobuses con los familiares de los desaparecidos y un grupo de normalistas fueron retenidos por policías de la CDMX en la caseta de Tlalpan, en la entrada de la CDMX. Los 10 autobuses detenidos en la caseta de Tlalpan, en la entrada de la Ciudad de México. Foto: Edgar Negrete / Cuartoscuro CIUDAD DE MÉXICO (apro). "Por seguridad nacional" se mantiene retenidos en la caseta de Tlalpan a padres y madres de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como a normalistas que los acompañan.

Alrededor de 10 autobuses con los familiares de los desaparecidos y un grupo de normalistas fueron retenidos por policías de la CDMX en la caseta de Tlalpan, en la entrada de la CDMX.

Los 10 autobuses detenidos en la caseta de Tlalpan, en la entrada de la Ciudad de México. Foto: Edgar Negrete / Cuartoscuro CIUDAD DE MÉXICO (apro). - "Por seguridad nacional" se mantiene retenidos en la caseta de Tlalpan a padres y madres de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como a normalistas que los acompañan.

Ese fue el argumento que personal de la Secretaría de Gobernación dio este miércoles a algunos de los padres y madres que esperaban en el Antimonumento de los 43 a sus compañeros para realizar una marcha hacia el Hemiciclo a Juárez.

"Este gobierno está violando nuestro derecho a la libertad de expresión y de manifestación, nos está reprimiendo", denunció Mario González, padre de César Manuel González Hernández. El padre del estudiante desaparecido señaló que, desde las 06:00 horas de este miércoles, un contingente de al menos 10 autobuses de pasajeros salió de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y habría arribado a la caseta de Tlalpan a las 10:00 horas.

"Lo que decimos es que no estamos en guerra, o sea, que tenemos el derecho de libre tránsito y que necesitamos pasar, porque son actividades pacíficas de los madres y padres de Ayotzinapa, y lo que están provocando es que haya algún encuentro mal habido o un chamaco que ahí se nos aloque", apuntó.

Al anunciar el traslado a la caseta de Tlalpan de los padres y madres que esperaban en el Antimonumento 43+, González Contreras recordó que el lunes ya habían revisado los camiones y que fue en una segunda revisión en la que supuestamente agente policiacos encontraron el material explosivo en uno de los camiones, por lo que consideró que "están criminalizando" a los normalistas y a los familiares de los estudiantes desaparecidos.

"Resulta que ahora, otra vez dicen que recibieron una llamada anónima a donde los muchachos traen cosas de esas, y no es cierto. Entonces, ya es contra de ellos es el autoritarismo, o sea criminalizar a la escuela y a los padres de familia", reclamó. Denunció que las personas que el gobierno federal presentó como presuntas responsables de transportar el material explosivo "son ajenos al movimiento", por lo que insistió que forma parte de una campaña de desprestigio.

La FIFA solicitó ante el IMPI el registro de las marcas México 70 y México 86, sus logos y mascotas, como parte de su estrategia antipiratería para el Mundial 2026. Las solicitudes fueron impugnadas y el instituto analiza los argumentos antes de emitir una resolución. Familiares de personas desaparecidas rechazan que se recurra a un organismo de por sí carente de recursos y con tareas pendientes para atender necesidades del torneo deportivo.

El comisionado de Búsqueda descarta que se descuide su función primordial. La presidenta afirmó que todo depende de lo que decida la CNTE, por el plantón que mantiene cercada la sede presidencial; invitó a la población a ver el partido desde las 18 sedes en la CDM





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