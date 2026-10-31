Familiares de Fernando Calvillo llegan a España para buscarlo tras accidente de trenes en Toledo

Los familiares de Fernando de Jesús Calvillo, un mexicano desaparecido tras el choque de trenes en Toledo, han llegado a Madrid para colaborar en su búsqueda. La Secretaría de Relaciones Exteriores está brindando apoyo consular y ha presentado una denuncia formal por su desaparición.

Familiares de Fernando de Jesús Calvillo llegaron a España para buscarlo tras el choque de trenes en Toledo. La SRE mantiene apoyo consular. Al menos 68 personas fallecieron y decenas resultaron heridas el miércoles cuando un tren de alta velocidad colisionó con otro a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.ocurrido el pasado 28 de octubre en Toledo, España, arribaron este viernes a Madrid para dar seguimiento a su búsqueda, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

SRE brinda apoyo consular a familiares

La Cancillería detalló que los familiares fueron recibidos por el titular de la Sección Consular de la Embajada de México en España, que mantiene comunicación con las autoridades locales para esclarecer el paradero del connacional. A través de sus redes sociales, la dependencia aseguró que continuará brindando acompañamiento y asistencia consular a la familia durante las investigaciones. Fernando de Jesús Calvillo es originario de Aguascalientes, aunque reside en Estados Unidos.

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Al momento del accidente ferroviario se encontraba de vacaciones en España junto con algunos familiares. De acuerdo con información publicada viajaba acompañado de uno de sus familiares cuando ocurrió el choque. Su acompañante resultó lesionado, pero hasta ahora se desconoce el paradero de Fernando. El connacional no figura en los registros oficiales de personas heridas ni entre las víctimas mortales, lo que mantiene la incertidumbre sobre su situación.

Ante su desaparición, la Embajada de México en España presentó una denuncia formal y estableció contacto con las autoridades encargadas de las investigaciones. Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ocho ciudadanos mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el accidente ocurrido en Urda, Toledo. De ellos, siete sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica, mientras que Fernando de Jesús Calvillo continúa reportado como desaparecido.

"Siete sufrieron lesiones leves, fueron enviados a un hospital y dados de alta. Una persona originaria de Aguascalientes está reportada como desaparecida", explicó la mandataria. Sheinbaum también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno de México mantiene seguimiento del caso mediante su representación diplomática.

Saldo preliminar incluye 68 fallecidos y 180 heridos

Según el reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores presentado por la presidenta, el accidente ferroviario del 28 de octubre ha dejado un saldo preliminar de 68 personas fallecidas y 180 heridas, de las cuales 21 permanecen en estado grave. Mientras continúan las investigaciones sobre las causas del siniestro, las autoridades españolas mantienen las labores de identificación y localización de las personas afectadas.

La dependencia encabezada por Roberto Velasco reafirmó su compromiso de proteger y brindar apoyo a los ciudadanos mexicanos que enfrentan situaciones de emergencia en el extranjero. Tecnópolis