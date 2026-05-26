Familiares de líderes de 'Los Ardillos' ocupan cargos públicos en Chilapa, Guerrero

La alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, es cuñada de Celso Ortega Jiménez, líder de ‘Los Ardillos’, y no es el único político que tiene vínculos familiares con integrantes de este grupo criminal. Además, el grupo criminal ha asestado a poblados y ha instalado bases de operaciones mixtas en las localidades afectadas.

La alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, es cuñada de Celso Ortega Jiménez, líder de ‘Los Ardillos’, aunque no es el único político que tiene vínculos familiares con integrantes de este grupo criminal, que lleva semanas asediando sus poblados, así como la salida de fuerzas de seguridad y la instalación de bases de operaciones mixtas en las localidades afectadas.

Al acusar falta de respuestas por parte de las autoridades, quien es cuñado de la alcaldesa, aunque no es el único familiar de ‘Los Ardillos’ con un cargo público en el municipio. Antes del espectáculo ofrecido por el Día del Niño en Chilapa, Guerrero, a finales de abril pasado, funcionarios del ayuntamiento encabezaron una reunión en la plaza principal, la presidió, líder del grupo criminal ‘Los Ardillos’, asentado en buena parte del estado de Guerrero y que dirige junto con sus otros hermanos.

Al respecto, Jesús Plácido, dirigente de CIPOG-EZ, indicó: ‘Antes no era así, era de poner un candidato, sea del PRD o del PRI o de Morena o cualquier color, pero hoy ya no, hoy son puestos por crimen organizado’





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