Familiares manifiestan en Santa Fe el 17 de noviembre de 2026 pidiendo la renuncia de Carlos César López Herrera por negligencia y corrupción en Tepic, Nayarit.

El 17 de noviembre de 2026, familias de reclusos realizaron bloqueos en la colonia Santa Fe de la Ciudad de México para exigir la destitución inmediata de Carlos César López Herrera como director del Cefereso número 4 en Tepic, Nayarit. Esta movilización recupera el foco público sobre las graves denuncias de corrupción, tortura, negligencia médica y suicidios que operan dentro de las instalaciones penitenciarias federales. Los manifestantes señalan que la falta de acción ante los abusos sistémicos ha deteriorado irreversiblemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Investigación de corrupción y dominación criminal

La periodista Guadalupe Lizárraga documentó en Los Ángeles Press, el 29 de mayo de 2025, evidencias de redes criminales establecidas dentro del penal. La investigación reveló la presencia de al menos cuatro facciones: Los Paisas, Mexicles, Sureños y PRM. Estos grupos mantienen disputas territoriales que generan agresiones físicas, castigos colectivos y amenazas directas contra los internos más vulnerables del centro.

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Dichas estructuras criminales ejercen presión coercitiva sobre los trabajadores penitenciarios para facilitar actividades ilícitas. Los testimonios recabados por el medio de comunicación confirman que el personal de custodia participa activamente en humillaciones y restricciones alimenticias. Esta complicidad institucional permite que las jerarquías delictivas operen con impunidad total dentro de las paredes del centro de readaptación.

Negligencia médica y crisis de salud pública

La crisis sanitaria en el Cefereso 4 afecta gravemente a pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes. Los familiares reportan que los internos no reciben los tratamientos necesarios ni los medicamentos básicos para combatir infecciones comunes. Esta carencia de recursos farmacéuticos pone en riesgo inmediato la vida de los reclusos que dependen exclusivamente de la autoridad penitenciaria para su supervivencia médica.

La falta de atención oportuna ha derivado en situaciones críticas donde las solicitudes de consulta son ignoradas. Los familiares han documentado casos específicos de internos que requieren medicamentos urgentes y no los obtienen. Esta negligencia sistemática refleja una omisión grave del deber de cuidado establecido por las normas federales de protección.

Historial de violaciones y responsabilidad de la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones históricas que documentan esta trayectoria de abusos. La Recomendación 34/2022 señaló la falta de seguimiento a un interno con antecedentes suicidas, cuyo fallecimiento se atribuye directamente a la omisión de las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Posteriormente, el 16 de agosto de 2024, la CNDH publicó la Recomendación 127/2024 tras acreditar violaciones a dos personas. Este caso incluía la muerte de un interno agredido por otros el 6 de diciembre de 2022. La investigación determinó que el personal no gestionó la custodia ni investigó a los responsables de la agresión mortal.

Procesos judiciales y consecuencias políticas

Carlos César López Herrera ha administreado el centro penitenciario desde el inicio del sexenio actual. Las investigaciones periodísticas lo señalan como integrante presunto de la red de corrupción y violencia interna. La presión de los familiares busca forzar su salida inmediata para garantizar una auditoría completa de las operaciones del Cefereso 4.

Los familiares continúan vigilando las acciones de las autoridades federales para asegurar sanciones justas. Se esperan próximas declaraciones oficiales sobre el destino laboral del director actual. El caso establece un precedente crítico para la transparencia en el sistema penitenciario mexicano.