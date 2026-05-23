Familiares piden justicia por feminicidio de Pamela Guevara, joven asesinada por expareja en Ciudad de México

Pamela Guevara era una joven de 20 años que había estado con su familia en una unidad de taxi en Potrerillo, cerca de su lugar de residencia, cuando fue atacada por el presunto agresor, quien es su expareja y también era Fernando “N”.

Una joven de 20 años llamada Pamela Guevara , que andaba a cenar pizza con su familia en una unidad de taxi en Potrerillo, fue asesinada el miércoles 20 de mayo cuando el presunto agresor salió con una arma disparada.

La primera bala perforó un pulmón y Pamela perdió la vida. La familia pide justicia y pide que el caso no quede impune, ya que el agresor es el exparejo y las malas relaciones con él se agudizaron después que la víctima terminara la relación hace dos meses. Familiares y amigos recuerdan a Pamela como una buena estudiante, apasionada por sus sueños, alegre e inteligente, que estaba por terminar su carrera y convertirte oficialmente en enfermera





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