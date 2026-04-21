Familias de desaparecidos bloquean Insurgentes Sur ante la parálisis judicial

Colectivos de búsqueda en Ciudad de México protestan por la falta de autorizaciones judiciales que impiden el avance en investigaciones de personas desaparecidas, señalando al Poder Judicial como responsable de la impunidad.

La crisis de seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México han alcanzado un punto crítico tras la reciente movilización encabezada por familias que exigen respuestas contundentes del Poder Judicial . El bloqueo realizado en la Avenida Insurgentes Sur, específicamente a la altura de la estación Olivo del Metrobús en la alcaldía Álvaro Obregón, visibilizó una problemática profunda: la obstrucción de diligencias clave por parte de jueces y magistrados.

Con pancartas que cuestionaban la integridad del sistema judicial y denunciaban una supuesta protección a criminales, los familiares señalaron que las trabas legales impuestas han frenado avances significativos en la localización de sus seres queridos. Este grupo de familias, que durante años ha navegado en la incertidumbre, argumenta que el sistema judicial privilegia el secreto de información de los presuntos responsables por encima del derecho fundamental de las víctimas a la verdad y la justicia. El reclamo principal radica en la negativa sistemática de autorizar el acceso a datos críticos de telecomunicaciones, como registros de llamadas, geolocalización y análisis de redes, elementos que son esenciales para reconstruir los últimos momentos o rutas de las personas desaparecidas. Según los testimonios de los afectados, la falta de voluntad judicial y los estándares probatorios desmedidos actúan como un escudo protector para los victimarios, perpetuando un ciclo de impunidad que alcanza, según estimaciones de los manifestantes, niveles cercanos al 99.7 por ciento en casos de esta naturaleza. Esta percepción no es aislada, ya que diversos colectivos temen que los cambios estructurales derivados de la reciente reforma al Poder Judicial empeoren las condiciones actuales, abriendo brechas para prácticas irregulares y acuerdos opacos entre autoridades y grupos delictivos. La situación se vuelve aún más compleja al considerar que muchos de estos expedientes involucran delitos de alto impacto, como el secuestro y la desaparición de mujeres y menores de edad, casos que requieren una intervención expedita y coordinada que, hasta el momento, ha brillado por su ausencia. El contexto internacional respalda la urgencia de estas denuncias; el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas ha señalado en reiteradas ocasiones la deficiencia del Estado mexicano para procesar estos delitos. La ONU ha subrayado que los altos estándares probatorios exigidos por los jueces mexicanos dificultan enormemente que los presuntos responsables enfrenten consecuencias penales, facilitando una impunidad sistémica donde solo una fracción mínima de los casos llega a una sentencia. Además de la falta de acceso a datos telefónicos, los organismos internacionales destacan la fragmentación de las investigaciones y la nula cooperación interinstitucional como obstáculos que impiden dar con el paradero de miles de personas. Las familias, en su desesperación, continúan exigiendo que los magistrados asuman su responsabilidad, recordándoles que cada día de retraso en una diligencia judicial se traduce en una oportunidad perdida para reencontrarse con sus familiares. La protesta en Insurgentes no es solo una exigencia de justicia, sino un grito de auxilio ante un sistema que, en lugar de ser un facilitador de la justicia, se ha convertido, a ojos de las víctimas, en un cómplice silencioso de la impunidad y la desaparición forzada que azota a la capital y al país entero





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