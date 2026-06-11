Familias de desaparecidos protestan contra la Copa Mundial 2026 en Ciudad de México

Colectivos de búsqueda denuncian que el gobierno mexicano prioriza la inversión en eventos deportivos sobre la localización de más de 132 mil personas desaparecidas.

A tan solo unas horas del inicio oficial de la Copa Mundial 2026 , la Ciudad de México se convirtió en el escenario de una profunda tensión social.

Mientras el mundo se prepara para celebrar la máxima fiesta del deporte rey, un grupo numeroso de madres y padres buscadores decidió alzar la voz para denunciar la indolencia del Estado. Estas personas, que han pasado años recorriendo fosas comunes y oficinas gubernamentales en busca de respuestas, concentraron sus esfuerzos en una manifestación pacífica pero cargada de dolor.

El punto de encuentro fue la Calzada Tlalpan, específicamente a la altura de la estación Registro Federal del Tren Ligero, donde el ambiente se tornó sombrío frente a la alegría que suele rodear los eventos futbolísticos. Para estas familias, la llegada del mundial no representa una oportunidad de crecimiento económico o turístico, sino un recordatorio cruel de que las prioridades del gobierno parecen estar alejadas de la tragedia humana que azota al país.

Durante la movilización, el sentimiento de indignación fue palpable. Yalzin Martínez, una de las voces más fuertes de este colectivo, expresó con amargura que parece pesar más un balón de fútbol que la vida de un ser humano. Esta frase resume el núcleo del conflicto: la percepción de que el Estado mexicano prefiere invertir recursos masivos en infraestructura y organización para un torneo internacional que en fortalecer las fiscalías y los equipos de búsqueda especializados.

Los manifestantes recordaron que en las últimas dos décadas, la cifra de personas desaparecidas en México ha superado los 132 mil casos, una cifra escalofriante que convierte al país en uno de los lugares más peligrosos para la integridad física y la libertad. Armados únicamente con velas blancas, lámparas y carteles que llevaban los nombres y rostros de sus hijos, hermanos y padres, los asistentes exigieron que la búsqueda de los desaparecidos sea tratada como una prioridad nacional, y no como un trámite burocrático olvidado.

La jornada no estuvo exenta de conflictos internos y externos. En un intento por mantener la legitimidad y la naturaleza pacífica de la marcha, los organizadores solicitaron a los manifestantes encapuchados que se descubrieran el rostro, enfatizando que se trataba de una movilización de familias dolientes y no de un acto de vandalismo.

Sin embargo, la respuesta del gobierno fue la restricción del movimiento. Cuando el contingente avanzaba con determinación hacia el Estadio Ciudad de México, el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, intervino para informarles que el acceso al recinto estaba prohibido. Esta decisión fue respaldada por un despliegue masivo de seguridad, compuesto por más de 300 policías capitalinos y autobuses de la Secretaría de Seguridad que bloquearon el paso en la estación Textitlán del Tren Ligero.

A pesar de la barrera policial, los manifestantes se negaron a retirarse inmediatamente, permaneciendo en la Calzada Tlalpan para lanzar consignas y exigir que el gobierno deje de ignorar el rastro de sangre que deja la crisis de desapariciones. El contraste entre la pompa del evento deportivo y la realidad de las familias buscadoras pone de relieve una herida abierta en la sociedad mexicana.

La exigencia de que regresen sus familiares vivos o que se entreguen sus restos para darles una sepultura digna choca frontalmente con la narrativa de éxito y modernidad que el país intenta proyectar al mundo durante la Copa Mundial. Esta manifestación evidencia que, para miles de ciudadanos, el fútbol no puede borrar la ausencia de un ser querido ni justificar el gasto público en estadios mientras las fosas comunes siguen llenándose.

La resistencia de estas madres y padres, quienes se plantaron firmes frente a los escudos policiales, es un testimonio de la lucha incansable contra el olvido y la impunidad. Mientras el balón comienza a rodar, en las calles de la capital persiste el grito de justicia de quienes no tienen nada más que perder, convirtiendo la fiesta del fútbol en un espacio de denuncia social





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