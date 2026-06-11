Famoso sufre aparatoso accidente automovil'ico y pierde el conocimiento

El famoso compart'o un video en el que aparece frente a su auto estrellado y explica la situaci'on. "Iba manejando en la noche. Yo no s'e que estaban mal mis llantas, aparte hab'ia llovido y estaba medio mojado el suelo. Si iba un poquito rpido, no una locura"."Cuando intent'e frenar, deslic'e y choque. Fue un choque bastante fuerte en el cual yo estaba en una altura como de unos 15 o 20 metros. Choque tres veces con una barda que por suerte aguant'o", agreg'oEl famoso asegur'o que la situaci'on "estuvo muy cerca a ser algo malo" y mencion'o que si bien se lastim'o la rodilla, parece que no sufri alguna otra lesion por lo sucedido. Lo ocurrido gener'o preocupaci'on en amigos, familia y seguidores del artista. Tambi'en se mencion'o que la camioneta hab'ia sido perdida total, pues el famoso no est'a seguro de que algo se pueda rescatar de la misma.La Casa de los Famosos M'exico

El famoso compart'o un video en el que aparece frente a su auto estrellado y explica la situaci'on.

"Iba manejando en la noche. Yo no s'e que estaban mal mis llantas, aparte hab'ia llovido y estaba medio mojado el suelo. Si iba un poquito rpido, no una locura".

"Cuando intent'e frenar, deslic'e y choque. Fue un choque bastante fuerte en el cual yo estaba en una altura como de unos 15 o 20 metros. Choque tres veces con una barda que por suerte aguant'o", agreg'oEl famoso asegur'o que la situaci'on "estuvo muy cerca a ser algo malo" y mencion'o que si bien se lastim'o la rodilla, parece que no sufri alguna otra lesion por lo sucedido. Lo ocurrido gener'o preocupaci'on en amigos, familia y seguidores del artista.

Tambi'en se mencion'o que la camioneta hab'ia sido perdida total, pues el famoso no est'a seguro de que algo se pueda rescatar de la misma. La Casa de los Famosos M'exic





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