Famosos involucrados en colisión de helicópteros en Río de Janeiro: Oliver Tree entre los pasajeros

Al menos seis personas murieron tras la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro, con reportes que indican que el cantante Oliver Tree iba a bordo. El accidente ocurrió en el oeste de la ciudad, impactando contra una concesionaria y provocando un incendio.

El cantante estadounidense Oliver Tree figura como pasajero de una de las aeronaves que colisionaron la mañana de este domingo en Río de Janeiro, confirmaron a EFE fuentes de la investigación.

Los dos famosos estaban entre los pasajeros de los helicópteros que colisionaron este domingo en el oeste de Rio de Janeiro, Brasil. En el trágico evento murieron al menos seis personas, pero no se ha confirmado la identidad de las víctimas. Los helicópteros se estrellaron contra el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, desatando un incendio que afectó al menos 20 vehículos.

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", dijo el cuerpo de bomberos en un comunicado, que señaló que los primeros informes apuntaban a una colisión en pleno vuelo. El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, dijo que había "ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves", sin dar más detalles.

La investigación preliminar sugiere que el accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana hora local, cuando dos helicópteros turísticos que sobrevolaban la zona costera oeste de la ciudad chocaron en el aire. Testigos presenciales describieron una escena de caos tras el impacto, con restos metálicos esparcidos por el área y llamas que se propagaron rápidamente entre los vehículos estacionados.

Las autoridades brasileñas han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro, que se suma a una serie de incidentes aéreos en la región en los últimos años. Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los demás ocupantes ni de los pilotos, aunque se sabe que entre los fallecidos había personal de las aeronaves. La comunidad internacional ha expresado sus condolencias, y el Departamento de Estado de EE.

UU. ha indicado que está en contacto con las autoridades locales paraverificar la condición de los ciudadanos estadounidenses involucrados. Por su parte, el gobierno mexicano también ha mostrado interés en el caso, dado que entre los pasajeros podría haber ciudadanos de ese país. El espacio aéreo de Río de Janeiro, popular entre vuelos turísticos y privados, ha sido escenario de varios accidentes menores en la última década, lo que ha generado llamados para reforzar los protocolos de seguridad.

Expertos en aviación señalan que las condiciones meteorológicas y la alta densidad de tráfico aéreo en la zona son factores de riesgo constantes. Este incidente ha reabierto el debate sobre la regulación de los vuelos panorámicos en ciudades con grandesaglomeraciones urbanas. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando en la zona del accidente, recuperando restos y recopilando evidencia para el informe final.

Se espera que en las próximas horas las autoridadesconfirmen la identidad de todas las víctimas y ofrezcan más detalles sobre lo sucedido





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