Fan Fest de la FIFA: ¿deberás ir con impermeable a Guadalajara?

El panorama meteorológico para la capital tapatía iniciará con un ambiente templado de 19 grados centígrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, registrándose precipitaciones pluviales débiles aisladas entre las 02:00 y las 05:00 horas con acumulados que apenas alcanzarán los 1.8 milímetros. Hacia las 08:00 horas el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, lo que permitirá un rápido ascenso térmico que marcará el inicio de una jornada calurosa y húmeda en la región.

La emoción del torneo global se traslada a las plazas públicas en Guadalajara . La afición tendrá que preparar tanto la camiseta ligera como el impermeable para este jueves 11 de junio, debido a las condiciones meteorológicas .

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el día estará marcado por un fuerte contraste: un calor sofocante durante el día y el desarrollo de lluvias conforme avance la jornada. Esto se traducirá en un aumento de nubosidad y un pronóstico adverso para la segunda mitad del día en Jalisco





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