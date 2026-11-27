Un aficionado irrumpió en el partido entre Stal Stalowa Wola y Legia II con un patín eléctrico. El árbitro detuvo el juego en la Jornada 18 de la Tercera División.

Un evento inaudito transformó el transcurso de un encuentro deportivo en Polonia cuando un espectador ingresó al terreno de juego deslizando sobre un patín eléctrico. Esta intervención inesperada ocurrió durante la Jornada 18 de la Tercera División del balompié polaco, específicamente en el duelo disputado entre Stal Stalowa Wola y Legia II de Varsovia. La llegada del intruso generó una reacción inmediata de asombro entre los jugadores, el cuerpo arbitral y la afición presente en las gradas, interrumpiendo la fluidez del partido en uno de sus momentos más tensos.

Detalles del ingreso inesperado al terreno

La situación se desató en el tramo final de la competición, precisamente durante el tiempo de compensación asignado por el árbitro. En medio de esta fase decisiva del duelo, el sujeto comenzó a navegar por los distintos sectores de la cancha, moviéndose con rapidez sobre su dispositivo de movilidad personal. La presencia del aficionado obligó al juez del encuentro a detener la actividad deportiva de manera temporal hasta que la amenaza para la integridad de los competidores fuera neutralizada y el campo estuviera despejado.

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Reacción de la seguridad y reportes locales

El medio local WP SportoweFakty informó que el personal de seguridad del estadio no respondió con la celeridad necesaria ante la invasión. Varios guardas ingresaron al campo para perseguir al individuo, quien se desplazaba a una velocidad considerable. A pesar de la intervención del equipo de contención, se desconoce si las autoridades lograron detener al fanático o cómo fue posible que lograra acceder al recinto con el equipo durante el desarrollo oficial del evento.

Testimonios y contexto emocional del partido

El narrador Adam Delimat, quien transmitió el partido para la plataforma PZPN+, reconoció su desconcierto al presenciar la invasión de campo. Radicado en Nueva York, el periodista polaco admitió que no recordaba haber visto una situación similar en su trayectoria profesional. El incidente ocurrió en un contexto de alta tensión deportiva, ya que Stal Stalowa Wola se recuperó de una desventaja inicial de dos goles contra cero para imponerse finalmente con un marcador de tres a dos ante Legia II de Varsovia.